盧秀燕北上夜會藍委 對2400億元無人機條例交換意見

國民黨團明天將提出無人機條例草案，台中市長盧秀燕今晚北上與國民黨立委黃健豪、林沛祥、廖偉翔、賴士葆等人會面，商談無人機條例草案。黃健豪指出，他們在立法院將全力推動相關法案，爭取更多資源投入中部、投入台灣無人機產業。

盧秀燕與台中市副市長鄭照新等人，今晚與國民黨立委會面，針對國民黨團準備提出的2400億元無人機條例草案交換意見，賴士葆也特別分享前幾天出訪美國的消息。

黃健豪在臉書表示，中部擁有全台最完整的精密機械、航太、光電及零組件供應鏈，是台灣無人機產業最重要的聚落。

黃健豪說，他們主張中央應加大資源投入，支持產業研發、人才培育與供應鏈升級，讓台灣真正掌握下一波國際競爭的關鍵契機。

黃健豪說，他們認同產業要發展，但也要監督防弊；盧秀燕長期為產業發聲，也積極招商引資，他們會在立法院全力推動相關法案，爭取更多資源投入中部、投入台灣無人機產業。