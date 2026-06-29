楊珍妮停職前再發聲明！批有心人士未審先判 不排除採法律途徑

行政院政務委員、貿易總談判代表楊珍妮，因部分行為被政院認定構成職場霸凌，7月1日起停職。楊珍妮今晚透過聲明表示，調查欠缺正當程序，主管未能採納同仁建議不能視為霸凌，她並質疑外界抹黑來自特定來源，企圖影響結果，對於有心人士未審先判，不排除採取法律途徑。

生前擔任政院經貿辦副總談判代表的顏慧欣，傳出她曾在經貿辦遭遇職場排擠，行政院隨後邀請外部委員展開調查，調查結果指楊珍妮共有兩案構成職場霸凌。行政院長卓榮泰今天約見楊珍妮，並依相關辦法，決定7月1日起停止楊珍妮的職務。

楊珍妮隨後發布五點聲明，她首先重申，調查報告是基於少數人士片面之詞做成，尤其認定成立霸凌的二項指控，並未提示證據、給予任何說明或答辯機會，欠缺正當程序，而調查是特定另有圖謀人士在背後操作、不斷向媒體放話而啟動、創造輿論聲量，加上「霸凌」罪名，令她心痛不已。

楊珍妮指出，回想顏慧欣自去年9月起請長假5個多月期間，與她互相鼓勵彼此，顏過世後顏家友人敘述她與顏副總的關係驟變，前後判若兩人的變化明顯無法連結、也無法合理解釋的鐵一般事實。她希望透過合法、合理程序，再做進一步調查，讓事實真相更清楚。

楊珍妮表示，針對報告中提及她與經貿辦同仁相處情形構成霸凌，她無法接受，尤其令她痛心。開會時，如果同仁建議或分析意見，因時勢環境等因素不可行而未獲採納；或在開會時主持人為掌握時間及避免偏離主題，打斷或制止同仁發言，實為推進會議進行必要的裁決作為，均並未逾越職務上必要合理範圍，不能與歧視、侮辱言行等造成敵意或冒犯之不友善作為相提並論；或許有同仁因意見未獲採納而有失落感，但不能視為霸凌。

楊珍妮提到，經多方核對資料，判斷這段時間以來所有的抹黑與放話，皆是來自同一特定來源；該特定來源在政治與媒體擁有龐大影響力，企圖帶領輿論方向並企圖影響調查結果。

楊珍妮也說，針對過去三個月來，部分媒體出現未審先判、排山倒海的負面報導，指控推動CPTPP不力、缺乏計畫且無進展，甚至有排擠、給予下馬威等行為等，調查報告已明確指出前述指控皆無具體事證不成立，足證此等言論均屬虛構，是由特定有心人士刻意營造對她不公平的輿論氛圍，對於傳遞此等訊息的人，不排除採取法律途徑以正視聽。

對於卓揆決定7月1日起停止她的職務，楊珍妮說，對於這段期間一路陪伴、支持並盡心協助她的長官們、經貿辦同仁及相關單位夥伴，她表達最誠摯的謝意，將銘記於心。