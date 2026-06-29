國民黨無人機條例出爐 6年2400億元回歸年度預算

國民黨版無人載具採購條例出爐，預算金額為新台幣2400億元，以年度預算方式分6年編列、一年400億元，用於打造無人載具研發、生產及製造基地。藍營人士表示，內容大致已確定，這幾天會持續討論，7月3日召開黨團大會作最後確認。

行政院會18日通過國防自主無人載具採購特別條例草案，編列所需經費上限為2100億元的特別預算，採購項目包含濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機，以及小型自殺無人艇等。立法院會26日處理報告事項時，國民黨團、民眾黨團提議此案暫緩列案，並挾人數優勢表決通過。

藍營人士透露，國民黨版名稱為「國防自主無人載具科技發展及採購條例」，條文共23條，主管機關為經濟部，主辦機關為經濟部、國防部，預算金額2400億元，以年度預算方式分6年編列、一年400億元。

國民黨版草案規定，單一無人載具採購案金額超過1億元者，主辦機關應向立法院提出書面報告；至於破壞、毀損或非法侵入軍民共用測試場域或無人載具生產設施，竊取或洩漏無人載具相關之軍事機密技術資料，以不法手段使無人載具之飛控系統、通訊模組遭受未經授權之入侵或操控者，最重可處3年以上、10年以下有期徒刑，並得併科1000萬元以下罰金。

草案明定，初期軍用商規無人機國產化比例必須達50%，後期國產化比例必須逐步達到80%以上，並明定經濟部必須給予無人機產業相關獎勵措施，導入國發基金會同民間共同投資；同時訂有防弊機制，若於資格審查或驗收程序中，提供虛偽資料者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

藍營人士指出，將會以黨團版本為主，內容、方向大致已經確定，但這幾天還會持續討論，7月3日召開黨團大會時，做最後的確認。