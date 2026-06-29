綠719改選權力核心…中執委35搶30席 邱志偉擬接捧中評會主委

民進黨7月19日將舉行全代會改選最高權力核心中常委、中執委與中評委。民進黨今天公布登記參選名單，中執委共35人競逐30席名額，再由30位中執委互選出10席中常委；中評委共13人爭奪11席名額，再選出1人擔任主委；參選人資格將於7月1日中執會審議後確定。

此外，由於現任中評會主委、菊系立委賴瑞隆已2任任滿，新系擬推立委邱志偉接棒中評會主委一職。

根據民進黨公布名單，新潮流系現有2席中常委，此次共推出10人登記中執委，包括現任中常委暨立委林俊憲、高雄市議員黃彥毓、桃園市議員黃家齊、台南市議員謝舒凡、屏東縣議員梁育慈、立委許智傑、台南市議員沈家鳳、台北市議員簡舒培、台中市議員林德宇、前桃園市政府民政局長陳靜航。

英系現有2席中常委，共推出6人登記參選中執委，包括現任中常委台中市議員陳淑華和立委王世堅，及新北市議員廖宜琨、中執委莊雅芬、中執委張立辰、立委陳冠廷；蘇系現有1席中常委，此次共3人登記中執委，包括現任中常委暨立委張宏陸、新竹市議員鄭美娟、前中評委呂孫福。

正國會方面，共計5人登記參選，包括現任中常委陳茂松、議員參選人張銘祐、桃園市議員彭俊豪、台中市議員張家銨、嘉義市全國黨代表陳昱廷。

綠色友誼部分則推出3人，包括現任中常委暨台北市議員鍾佩玲、中執委林益邦、南投縣全代李若菁；湧言會共3人登記，包括現任中常委暨立委王定宇、基隆市議員鄭文婷、高雄市議員林智鴻。

民主活水由立委陳培瑜、立委賴惠員登記參選。立委陳亭妃系統也有2人登記，包括台南市議員陳怡珍、台南市議員李偉智；高雄市長陳其邁系統則有高雄市議員李雨庭登記。

黨內以日前黨職選舉結果推估，新系可望維持現有2席常委席次，蘇系、綠色友誼、湧言會、民主活水也可望維持現有1席常委席次；英系目前鎖定王世堅連任常委，正國會也盼保住原有1席常委席次，陳亭妃系統則由胞妹陳怡珍登記參選，盼透過派系合作保住常委席次。

至於中評委登記名單，包括前台北市黨部執委廖建發、前台南市黨部執委王開玹、中評委周志賢、立委邱志偉、桃園市議員魏筠、台中市議員江肇國、中評委薛琇穗、前苗栗縣黨部執委羅婉方、前台北市議員張茂楠、台南市議員沈震東、高雄市議員鄭光峰、中執委潘新傳、立委沈發惠。