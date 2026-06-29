獨／民眾黨團無人機產業發展條例出爐 力拚列周五院會付委審查

行政院會先前通過「國防自主無人載具採購特別條例」草案，國民黨與民眾黨立法院黨團都有意自提版本。民眾黨團總召陳清龍今天表示，民眾黨團將提出無人機發展條例草案，主要著重在國防自主及無人機產業發展，採購金額未做額度限制，力拚排入本周五立法院會議程。

據了解，民眾黨團無人機條例全名為「強化國防自主暨無人機產業發展條例」草案，內容主要兼顧國防自主、產業長期發展與產業需求，草案也將無人載具相關經費回歸年度預算編列。民眾黨團明天將舉行記者會對外說明。

民眾黨團在提案說明指出，中央政府屢次規畫以特別預算、專案計畫方式大規模投注擴編相關預算，缺乏長期穩定的制度架構與跨部會統籌機制，這種以短期預算擴張需求的模式，雖然可以短暫帶動採購量能，但是卻無法建立長期法制基礎、市場機制及產業規則。

草案明定，本條例的中央主管機關為經濟部，涉及國防運用事項則為國防部，地方主管機關為直轄市及縣市政府；本條例涉及飛航安全、空域管理、資通安全、頻率使用、政府採購、警政、消防、災防、農業、海巡、環境、關鍵基礎設施、地方場域或其他目的事業事項者，由中央各目的事業主管機關依權責辦理。

草案規定，行政院應設置國家無人機產業發展戰略特別委員會，統籌協調、推動及督導全國無人機產業政策，每半年至少召開會議一次，審議無人機產業發展綱領及重大政策事項，遇有重大事件得召開臨時會議。委員會置委員13人至17人，其中1人為主任委員，由行政院副院長兼任。

草案明定，經濟部應該會同相關機關，每4年提出無人機產業發展綱領，並且每2年檢討修正；涉及國防運用事項，應會同國防部進行。

草案規定，國防部應該優先採購、整合和訓練使用我國製造低成本、高性能無人機，同時定期檢討作戰需求及科技發展趨勢，優先推動自主飛行、群飛協同、抗干擾導航、模組化設計及快速量產能力的建置。此外，廠商提供標的認有與契約規定不符疑慮時，國防部得在驗收後進行抽驗，廠商應就該瑕疵，負保固及瑕疵擔保責任。

相關罰則方面，如果以詐欺、虛偽不實資料或其他不正方法，申得政府就無人機產業所定補助、獎勵、投資、融資或信用保證者，中央主管機關應撤銷或廢止其受領資格，並且追回已撥付之全部或一部分款項。行為人涉及刑事責任者，中央主管機關應移送檢察機關偵辦，同時得依照「刑事訴訟法」規定提起自訴等其他救濟。

此外，中央主管機關應該會同相關單位，在條例公布施行後1年內提出第一期無人機產業發展綱領、無人機安全融入空域管理體系規劃，還有測試場域、測試走廊及示範區劃設；中央主管機關應會同相關機關在條例公布施行後6個月內，完成可信任供應鏈分級認證制度的建置。