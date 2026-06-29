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卓榮泰下令：7月1日起停止楊珍妮職務

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
行政院長卓榮泰下令，7月1日起停止政委楊珍妮職務，台美經貿談判由副院長鄭麗君掌舵。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰下令，7月1日起停止政委楊珍妮職務，台美經貿談判由副院長鄭麗君掌舵。圖／聯合報系資料照

行政院發言人李慧芝29日表示，院長卓榮泰今日約見楊珍妮政務委員，就上周五（26日）行政調查結果進行談話，政委楊珍妮再度重申其於當日所發表之六點聲明，並表達將持續說明其主張以捍衛個人名譽。

行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」組成調查小組完成調查報告後，依據相關辦法，卓榮泰決定7月1日起停止楊珍妮政務委員之職務。

李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。至於經貿談判辦公室目前運作，由兩位副總談判代表及執行秘書處理日常業務，台美經貿工作小組仍由副院長鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。

李慧芝強調，各項經貿事務均依既有機制穩健運作，不受個案影響，政府將持續維護國家整體利益，確保各項重要政策與對外談判工作順利推進。

卓榮泰 楊珍妮 李慧芝

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