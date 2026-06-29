楊珍妮涉職場霸凌 卓揆決定7月1日起停止其政委職務

行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，使副總談判代表顏慧欣與工作夥伴身處冒犯性工作環境。行政院指出，行政院長卓榮泰今日約見楊珍妮，並依據相關辦法，決定7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。

至於經貿談判辦公室目前運作，行政院表示，將由兩位副總談判代表及執行秘書處理日常業務，台美經貿工作小組仍由行政院副院長鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。

針對楊珍妮涉霸凌案後續處置，行政院發言人李慧芝今日晚間指出，卓揆今日約見楊珍妮，就上周五、26日行政調查結果進行談話，楊珍妮再度重申其於當日所發表的六點聲明，並表達將持續說明主張以捍衛個人名譽。

李慧芝指出，行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」組成調查小組完成調查報告後，依據相關辦法，卓揆決定7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。

目前行政院決定由兩位副總談判代表及執行秘書處理日常業務，台美經貿工作小組仍由鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。

李慧芝強調，各項經貿事務均依既有機制穩健運作，不受個案影響，政府將持續維護國家整體利益，確保各項重要政策與對外談判工作順利推進。

李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。