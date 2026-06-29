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梁文傑「鳳梨釋迦」爭議延燒 王鴻薇提刪陸委會特別費

聯合報／ 記者謝守真／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇29日提案刪減陸委會正副首長特別費預算，批相關發言傷害農民情感，連綠營立委都不認同，必須刪除特別費。經會上討論後，該案最終保留送協商。記者謝守真／攝影
國民黨立委王鴻薇29日提案刪減陸委會正副首長特別費預算，批相關發言傷害農民情感，連綠營立委都不認同，必須刪除特別費。經會上討論後，該案最終保留送協商。記者謝守真／攝影

陸委會副主委梁文傑日前稱鳳梨釋迦是「仰中共鼻息的農產品」引發各界議論。國民黨立委王鴻薇29日提案刪減陸委會正副首長特別費預算，批相關發言傷害農民情感，連綠營立委都不認同，必須刪除特別費。陸委會主委邱垂正則回應，相關政策與發言旨在提醒對陸農產品銷售風險、避免政治操作與經貿風險交織。經會上討論後，該案最終保留送協商。

立法院內政委員會29日繼續審查陸委會、海基會和台港經濟文化合作策進會的115年度預算案，海基會董事長蘇嘉全、海基會秘書長羅文嘉、邱垂正等人列席。

國民黨立委翁曉玲表示，陸委會編列媒體宣傳費1,295萬元，比去年增加578.8萬元，中央政府總預算大幅增加，舉債高達4,000多億元，應量入為出。她批評，陸委會不需要媒宣費，主委、副主委講得比媒宣好，各家媒體都搶著報導，不需要再編列這筆經費。

而王鴻薇主張刪除578.8萬元媒宣費，並提及鳳梨釋迦事件表示，梁文傑6月18日稱鳳梨釋迦台灣人幾乎根本不吃，引發農民不滿感到很受傷；不僅藍營批評，綠營也認為不當，其中民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩22日還找梁文傑一起享用鳳梨釋迦冰棒。

王鴻薇說，陸委會甚至表態要讓農業部查處農民團體，相關言論及作法都不當，也許陸委會對縣市首長有分顏色，但不要給地方農業團體和農產品分顏色。她指出，過去如此嚴重失言，部會首長恐怕都要負行政、政治責任，結果梁文傑這次僅道歉而已。農民無法理解為何賣水果也要被查處，「政府可以查水錶到這種程度嗎？」因此認為應從特別費處理。

邱垂正回應，對於特別費部分他予以尊重，但強調陸委會和立委同樣在維護農民權益，陸委會對農產品銷往大陸樂觀其成。不過，他強調，不要賣到統戰平台，這樣的政治風險是農民沒辦法承擔的，而農業部也只是進行必要的瞭解，我們希望不要有被養套殺的風險，「其實我們的立場還是在保護農民」。

邱垂正稱，梁文傑已說明立場，也帶頭買水果，相關呼籲引起關注，助長農產品熱銷，盼立委理解陸委會用心良苦。此外，他說，陸委會需面對大陸認知作戰、提醒赴陸風險，相關宣導均由同仁經營網路平台，沒有任何廣告費，去年預算執行率約八成，因時間有限來不及充分使用，希望保留宣導經費，維護民主防衛機制。最終該案保留送協商。

現場也討論是否連坐刪除主委及另外兩位副主委特別費。經討論後，王鴻薇和邱垂正等人皆同意先保留送協商。王鴻薇並呼籲陸委會公布所謂「統戰平台」名單，讓農民銷售農產品時有所依循。

立法院內政委員會29日審查陸委會與相關單位預算，國民黨王鴻薇在會中提案砍陸委會正副首長特別費預算117.9萬元。記者謝守真／攝影
立法院內政委員會29日審查陸委會與相關單位預算，國民黨王鴻薇在會中提案砍陸委會正副首長特別費預算117.9萬元。記者謝守真／攝影

鳳梨 梁文傑 王鴻薇

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