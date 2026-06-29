【重磅快評】霸凌案成燙手山芋　卓揆等楊珍妮知所進退？

行政院貿易副總談判代表顏慧欣因病離世，歷經三個月調查後，行政院上周認定總談判代表楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁涉及職場霸凌成立；調查報告公布不到三小時，楊珍妮隨即強烈反控，「報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序」。行政院長卓榮泰至今沒有宣布最終處置方案，一場原本應該落幕的調查案，非但沒有迎來正義的結局，反倒演變成行政院與楊珍妮隔空較勁的攻防戰。

霸凌案已成燙手山芋，據了解，卓榮泰在報告公布前曾私下接觸楊珍妮，給予「自行處理」的空間。此舉不禁令外界質疑，難道卓揆是在暗示楊珍妮應當「知所進退」？不過，行政院調查結果的白紙黑字已經出爐，爭議也已經檯面化，堂堂國家最高行政機關，難道還能把行政責任交回給被調查的當事人自己決定嗎？

如果調查已經明確認定霸凌成立，行政院卻遲遲沒有祭出後續實質處置，外界自然會產生兩種合理的懷疑：第一，行政院是否心虛，認為調查結果不足以支持進一步的鐵腕處理？第二，行政院是否投鼠忌器，顧及楊珍妮顏面，才遲遲不肯下重手？如果是第一種情況，行政院的威信勢必受到重大打擊；如果是第二種考量，也讓外界質疑政院偏心楊珍妮，其他霸凌者是否可比照辦理？

在卓揆宣布最後去留處置結果之前，媒體已鋪天蓋地報導可能接任人選，並呼籲要重整「行政院經貿談判辦公室」，這些動作或放話，必然讓楊珍妮更懷疑是否有人「借刀殺人」，表面訴求霸凌案、背後夾雜人事鬥爭？事件真相不明，被影射的圖謀人士更難以自清。

楊珍妮既然悍然反擊調查程序不公，行政院當然有責任、有義務公開說明，這份經過三個月調查的霸凌報告，政府該如何處理？否則，社會焦點將從職場霸凌轉變成政府是否敢處理自己人？卓揆只要一天不明快、果斷地公布處理結果，這些「護短」的爭議與疑問就會如影隨形，甚至引發滾雪球般的政治效應。

值得注意的是，這不只是卓榮泰個人的人事難題，更是執政團隊的考驗。賴清德總統上任後，多次強調政府治理、改革與責任政治，楊珍妮身為經貿談判老將，更是一路受到蔡政府、賴政府重用提拔，如果楊珍妮任內發生嚴重霸凌事件，還可以公然挑戰行政院調查報告，蔡英文、賴清德難道可以繼續保持沉默、置身事外嗎？

蔡英文曾說，「勞工是民進黨心中最軟的一塊」，賴政府也高舉「霸凌零容忍」大旗，社會期待的不只是某一位官員的去留，顏慧欣事件留下的，不只是一次茶壺內的人事風暴，更是一場政府治理能力的檢驗。當行政院的調查認定高階官員霸凌成立後，如果最後處置方案只剩「等她自己決定」，那麼外界看到的恐怕不是霸凌零容忍，而是選擇性容忍。