民進黨執評委選舉登記截止 中執委35人搶30席

民進黨中執會與中評委選舉今天截止登記，中執委選舉共計35人登記，預計選出30位中執委，再由30位中執委選出10席中常委；中評委選舉共計13人登記，預計選出11席中評委，其中1人擔任主委。

民進黨7月19日將召開全代會，改選最高權力核心中常委、中執委與中評委。

中執委與中評委選舉今天登記截止，中執委選舉共計35人登記，中評委選舉共計13人登記。

民進黨員日前投票選出297席票選全國黨代表，再加上由立委、直轄市議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的296席當然黨代表，這593票將在7月全代會時改選中執委、中評委。

按照規定，全國黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。

民進黨今天統計，中執委登記名單，正國會有5人參選登記，包括，中常委陳茂松、議員參選人張銘祐、桃園市議員彭俊豪、台中市議員張家銨、嘉義市全國黨代表陳昱廷。

英系現有2席中常委，這次推出6人登記參選中執委，包括，台中市議員陳淑華、新北市議員廖宜琨、立委王世堅、中執委莊雅芬、中執委張立辰、立委陳冠廷。

蘇系現有1席中常委，這次有3人登記中執委，包括，新竹市議員鄭美娟、前中評委呂孫福、立委張宏陸。

新潮流現有2席常委，這次推出10人登記中執委，包括，高雄市議員黃彥毓、立委林俊憲、桃園市議員黃家齊、台南市議員謝舒凡、屏東縣議員梁育慈、立委許智傑、台南市議員沈家鳳、台北市議員簡舒培、台中市議員林德宇、前桃園市政府民政局長陳靜航。

綠色友誼推出3人，登記者包括，中執委林益邦、南投縣全代李若菁、台北市議員鍾佩玲；湧言會推出3人，登記者包括，立委王定宇、基隆市議員鄭文婷、高雄市議員林智鴻。

民主活水由立委陳培瑜、立委賴惠員登記參選。立委陳亭妃系統也有2人登記，包括，台南市議員陳怡珍、台南市議員李偉智；高雄市長陳其邁系統則有高雄市議員李雨庭登記。

中評委登記名單包括，前台北市黨部執委廖建發、前台南市黨部執委王開玹、中評委周志賢、立委邱志偉、桃園市議員魏筠、台中市議員江肇國、中評委薛琇穗、前苗栗縣黨部執委羅婉方、前台北市議員張茂楠、台南市議員沈震東、高雄市議員鄭光峰、中執委潘新傳、立委沈發惠。

民進黨表示，這些登記參選人的資格將待7月1日中執會進行審議後確定。