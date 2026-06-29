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影／賴清德總統指大陸「以農逼政」 張麗善：想像力太豐富了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善批，政府面對中國稱是「以農逼政」，但面對美國卻把農民、農產品放上談判桌，猶如俎上肉任人宰割。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善批，政府面對中國稱是「以農逼政」，但面對美國卻把農民、農產品放上談判桌，猶如俎上肉任人宰割。記者陳雅玲／攝影

賴清德總統今天接見第50屆全國十大傑出農業專家時致詞表示，中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入就是提高關稅。雲林縣長張麗善反批，政府面對中國稱是「以農逼政」，面對美國卻把農民、農產品放上談判桌，猶如俎上肉任人宰割；她更直言，賴總統的說法「想像力太豐富」，農民想的其實很簡單，只希望把農產品賣出去，生活無後顧之憂。

張麗善表示，政府一方面指中國「以農逼政」，另一方面卻在對美談判時，把農民、農產品當成談判籌碼，令人質疑台灣農業在國家的定位究竟是什麼？農產品到底該如何行銷？這些問題都應由中央政府思考並提出對策。

她說，只要有通路，不論是中國或其他國家，只要能賣到好價錢、讓農產品順利銷售，農民都願意。中央應設法開拓更多行銷管道，而不是用口水或話術回應問題，讓農產品失去好的銷售去處。農民只想著如何活下去，把自己種出來的農產品賣出去而已。

張麗善指出，政府不但未能開拓更多行銷管道，反而因國際情勢與政治立場不同，讓農民承受衝擊。她質疑，到底是農民被犧牲，還是農民被迫成為政治工具？

她表示，農民辛苦栽種，一旦產品賣不出去，就可能血本無歸；即使政府鼓勵產業轉型，也不是每個人都能投入AI等科技產業。農民真正需要的，只是政府協助建立穩定的行銷通路，讓辛苦栽種的農產品賣得出去，足以養家活口。

張麗善說，國際局勢、政治立場等問題，農民未必了解，農民在乎的是農產品能否賣到合理價格、生活能否安穩、沒有後顧之憂，「大概想的就是這麼簡單而已。」

張麗善 賴清德 農民

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