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楊珍妮涉霸凌離職機率高 陳正祺、李淳可能接任

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】前經濟部次長陳正祺、外交部次長李淳接任經貿辦總談判代表的機會高！由於現任談判代表楊珍妮26日遭行政院認定有對前副代表顏慧欣職場霸凌，行政院長卓榮泰雖未決定她的去留，但離職機率頗高。外界近日盤點可能接任人選，經貿實務經驗豐富的兩人被點名可能接任。

有經驗才可快速上手

經貿辦前副談判代表顏慧欣3月因病逝世，隨後生前辭呈遭媒體揭露，總談判代表楊珍妮疑似有霸凌行為。行政院在3個月後，26日公布外部委員調查結果，指楊珍妮有構成職場霸凌。外界關注政院未來如何處置楊珍妮，行政院則表示，行政院長卓榮泰正在詳閱調查報告，最快本週做出處置。

雖然卓榮泰尚未決定楊珍妮去留，但外界研判有明確職場霸凌行為，辭職的機會很高，因此各界也開始關心可能的接任人選。黨政人士認為，應選擇一位了解或有接觸經貿事務的人才，才能無縫接軌立即上手，協助副院長鄭麗君處理台美ART（對等貿易協議）後續事宜。

繼任者多WTO經驗

外傳前外交部次長李淳的呼聲相當高。李淳已自歐盟代表處卸任返台，但因他在中經院曾任WTO及RTA中心資深副執行長，對WTO及CPTPP等經貿組織多所研究，還曾派駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表，對經貿事務有一定接觸，被視為合適人選。

另外，前經濟部次長陳正祺也被點名是可能人選。他曾任國貿局長、駐美代表處副代表兼經濟組長、經貿辦談判代表及經貿辦副總談判代表，也曾駐歐盟兼比利時、和新加坡等代表處經濟組長，尤有實際參與WTO及台美等雙邊談判實戰經驗。

持續冒犯造成身心高壓

根據外部委員的行政調查報告，楊珍妮職場霸凌案成立的2案理由相同，對象分別為顏慧欣與經貿辦人員，指楊在職位上利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣與經貿辦人員意見、打斷顏與同仁發言，造成冒犯性的不友善工作環境，導致他們身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

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行政院貿易副總談判代表顏慧欣因病離世，歷經三個月調查後，行政院上周認定總談判代表楊珍妮對顏慧欣及經貿辦同仁涉及職場霸凌成立；調查報告公布不到三小時，楊珍妮隨即強烈反控，「報告是基於少數另有圖謀人士的片面之詞，欠缺正當程序」。行政院長卓榮泰至今沒有宣布最終處置方案，一場原本應該落幕的調查案，非但沒有迎來正義的結局，反倒演變成行政院與楊珍妮隔空較勁的攻防戰。

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