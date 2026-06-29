楊珍妮涉霸凌離職機率高 陳正祺、李淳可能接任

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】前經濟部次長陳正祺、外交部次長李淳接任經貿辦總談判代表的機會高！由於現任談判代表楊珍妮26日遭行政院認定有對前副代表顏慧欣職場霸凌，行政院長卓榮泰雖未決定她的去留，但離職機率頗高。外界近日盤點可能接任人選，經貿實務經驗豐富的兩人被點名可能接任。

有經驗才可快速上手

經貿辦前副談判代表顏慧欣3月因病逝世，隨後生前辭呈遭媒體揭露，總談判代表楊珍妮疑似有霸凌行為。行政院在3個月後，26日公布外部委員調查結果，指楊珍妮有構成職場霸凌。外界關注政院未來如何處置楊珍妮，行政院則表示，行政院長卓榮泰正在詳閱調查報告，最快本週做出處置。

雖然卓榮泰尚未決定楊珍妮去留，但外界研判有明確職場霸凌行為，辭職的機會很高，因此各界也開始關心可能的接任人選。黨政人士認為，應選擇一位了解或有接觸經貿事務的人才，才能無縫接軌立即上手，協助副院長鄭麗君處理台美ART（對等貿易協議）後續事宜。

繼任者多WTO經驗

外傳前外交部次長李淳的呼聲相當高。李淳已自歐盟代表處卸任返台，但因他在中經院曾任WTO及RTA中心資深副執行長，對WTO及CPTPP等經貿組織多所研究，還曾派駐歐盟兼駐比利時台北代表處代表，對經貿事務有一定接觸，被視為合適人選。

另外，前經濟部次長陳正祺也被點名是可能人選。他曾任國貿局長、駐美代表處副代表兼經濟組長、經貿辦談判代表及經貿辦副總談判代表，也曾駐歐盟兼比利時、和新加坡等代表處經濟組長，尤有實際參與WTO及台美等雙邊談判實戰經驗。

持續冒犯造成身心高壓

根據外部委員的行政調查報告，楊珍妮職場霸凌案成立的2案理由相同，對象分別為顏慧欣與經貿辦人員，指楊在職位上利用權勢與機會，逾越職務上正當合理範圍，持續以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣與經貿辦人員意見、打斷顏與同仁發言，造成冒犯性的不友善工作環境，導致他們身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

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