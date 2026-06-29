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鄭麗文：韓國瑜訪美獲高規格 代表國民黨交流做得好

中央社／ 台北29日電

國民黨主席鄭麗文今天表示，立法院長韓國瑜訪美獲得高規格接待，代表中華民國國會議長受到重視，也代表國民黨對外交流做得好；民進黨卻刻意拿她與韓國瑜比較，試圖挑撥離間、見縫插針，但國民黨不會中計。

韓國瑜日前率跨黨派立委訪問華府，27日返台後受訪表示，4大目標全部達成，能感受到美國國會對台灣的強烈支持與友好，針對台商及協力廠商的問題，也已帶給美國國會及相關部門。

國民黨發出新聞稿指出，鄭麗文今天出席桃園市婦女菁英領袖成長營時表示，韓國瑜訪美獲得高規格接待，代表中華民國國會議長受到重視，也代表國民黨對外交流做得好。

鄭麗文說，民進黨卻小鼻子、小眼睛，刻意拿她與韓國瑜比較，試圖挑撥離間、見縫插針，但國民黨不會中計。國民黨在國際上能被看見，是整個團隊共同努力的成果，不會被民進黨操作分化。

針對年底地方選戰，鄭麗文表示，桃園在年底的選戰不只要贏，而且要贏得漂亮；市長要贏、議員也要贏。她拜託在場婦女幹部發揮全台人脈、朋友與親戚的力量，把國民黨的正能量散發出去，年底一定要贏，最重要的是2028年一定要政黨輪替。

她強調，國民黨地方執政成績亮眼，從宜蘭到花蓮、台東，都可看到國民黨女性從政者的重要角色，台中、南投、彰化、雲林與嘉義等地，也有女性縣市長交出亮眼成績，擦亮國民黨執政招牌。「藍色執政才是品質保證」，比別人認真、比別人會做事，更重要的是有溫度、很溫暖。

談到台海局勢，鄭麗文指出，所有外國朋友最關心的就是台海不能打仗，若台海發生戰爭，後果會比俄烏戰爭嚴重許多倍；若台灣海峽被封鎖，影響也會比荷莫茲海峽更嚴重。台海、日本與中國大陸、朝鮮半島、南海局勢都越來越緊張，不能等到事情發生才後悔，必須現在就證明和平選項存在，全力避免戰爭、快速降低台海緊張對峙。

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