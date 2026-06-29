陸網紅桃機禁區偷拍 邱垂正：不允許藉來台交流竊密

近期，有媒體報導，有大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，並上傳影音平台，相關消息引起熱議。陸委會主委邱垂正29日對此表示，將依法追訴，政府不允許有人藉來台交流而有竊密行為。

立法院內政委員會29日繼續審查總預算，邱垂正出席並於會前接受媒體聯訪。邱垂正就上述事件指，我們國家關鍵基礎設施如果被偷拍，會依照相關的法律來進行追訴，我們不允許有人藉來台交流而有竊密行為，或是有可能傷害我們國家關鍵基礎設施的安全，這部分我們執法單位以及我們的主管機關都非常重視。

內政部移民署同日稍早說明，經查上傳影片的大陸人士，去年11月來台並於同月出境，其行為已違反規定，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台。

移民署說明，上傳影片的大陸人士，去年11月在桃園機場入境證照查驗等區域擅自錄影的行為，已經違反特定區域禁止拍照錄影規定，不僅影響證照查驗秩序，也可能侵害其他旅客個人資料及隱私。

移民署強調，已掌握該名大陸人士身分，有關其發布爭議影片內容，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台，並針對其後續申請案遇案嚴審，逐案會商陸委會等相關機關。

此前，《自由時報》報導，一名網名「天上白羊」的大陸網友在大陸影音平台Bilibili上傳以「第一次去中國台灣直接破防！換台幣差點困死桃園機場」為題的VLOG，影片中多次使用「中國台灣」稱呼，並以五星旗emoji遮擋疑似桃園機場拍到的中華民國國旗畫面；此外還拍攝安檢與證照查驗等禁止拍攝區域，甚至出現誤闖自動通關的情況，相關內容被轉傳至Threads後引發爭議。

另，針對媒體提問陸委會旗下台港經濟文化合作策進會委託中華民國全國商業總會於6月22日至27日舉辦「港灣潮旅 香港旅遊達人交流團」，邀集15位香港網紅來台，走訪屏東、高雄熱門景點及打卡聖地，此舉是否算是一種觀光反擊？

邱垂正指出，我們沒有那麼針對性，策進會所找的香港網紅到台灣是想行銷台灣觀光，這幾年港澳觀光客一直都是我方外來觀光客第一、第二名，港澳民眾非常喜歡到台灣，因此我們透過香港網紅介紹南台灣的美好，以吸引更多觀光客來，這是我方長年在做的，沒有針對性。