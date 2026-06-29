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電子煙網路販售受關注 Google向數發部提3承諾

中央社／ 台北29日電

立委關心電子煙網路販售問題，數發部今天表示Google已做3點承諾，包含禁止為電子煙下廣告、與數發部建立快速通關綠色通道，並將助政府改善「搜尋引擎最佳化（SEO）」讓網頁排在搜尋結果前面。

立法院交通委員會今天審查115年度數位發展部相關預算案，數發部長林宜敬率官員列席並備詢。

國民黨立委洪孟楷現場秀出網頁搜尋結果指出，近期台灣社會高度關心毒品駕車問題，其根本問題就是電子煙載具的氾濫，但是自己利用特定關鍵字上網隨便搜尋，都可以找到3、4個網站在販賣電子煙，且還是標為「贊助搜尋結果」，顯然是有下廣告的網頁，不僅讓消費者可以繼續購買，還讓平台賺錢。

洪孟楷說，其實這類網頁有些已經標明「本網域已被衛福部下架」，顯示遮屏其實是有用的，但仍有些能查詢得到。自己認為，如果有新網域在開通後，立刻要求下大量廣告的，就顯示問題，因此應該進一步要求Google，加強人工檢視這類廣告內容，若有違反台灣法律，就要處罰平台。

對此林宜敬回應，電子煙不斷流竄，不斷用各種方式阻擋，但販賣業者仍不斷閃躲。

數發部數位產業署長林俊秀表示，先前已為此拜訪Google，Google做出3點承諾，第1是沒有人可以購買電子煙廣告，連下關鍵字都不行；第2是願意跟數發部建立快速通關綠色通道，只要注意到新違法網站，會最快速度下架；第3是會教政府部門做SEO，助未來搜尋相關關鍵字時，政府部門網頁能排在前面。

對於洪孟楷現場利用Google搜尋到相關廣告網站，林俊秀說，會再去跟Google討論。

至於民進黨立委林俊憲表示，蝦皮平台仍可搜尋到電子煙相關商品，林俊秀也表示，過去蝦皮相當配合下架違規商品，若真的有，會再找蝦皮討論。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子煙 數發部 Google

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