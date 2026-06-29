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政院補提3名中選會委員人選 許宇甄籲民進黨先展現誠意

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

政院日前公布補提名中選會3名委員人選，包括副主委被提名人沈淑妃、委員被提名人法務部政務次長黃謀信及律師蔡維哲。國民黨團首席副書記長許宇甄今天表示，朝野要放下政黨歧見的前提，是執政黨必須先展現誠意，提出真正具備「社會公信力」、「專業性」且「政治中立」的被提名人，而不是試圖用「過去也是這樣」的藉口來強渡關山。

許宇甄表示，立法院作為民意監督機關，對獨立機關的人事同意權負有嚴格把關的憲政責任，中選會職掌全國選務與公投，其公正性與中立性直接關係到台灣民主的基石，在野黨過去之所以否決部分不適任的提名人，就是為了捍衛中選會的獨立機關精神。

許宇甄說，中選會主委游盈隆雖然急於補足委員人數，但立院絕不可能將人事審查流於形式，更不會被迫進行「包裝式」的空白授權，任何提名人都必須接受最嚴格的實質審查，證明其專業能力與政治中立。

許宇甄強調，在野黨對於優秀、中立的選務專家一向抱持開放且支持的態度，如先前同意游主委等人的人事案即是明證。呼籲中選會與行政院正視國會與民意的質疑，不要一味向立法機關施壓，唯有提名經得起檢驗的人選，才是保障年底選務順利推進的根本之道。

許宇甄 中選會 政院

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