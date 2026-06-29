游盈隆為中選會委員請命 盼朝野支持通過

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「希望立法院7月3日可以同意3位中選會委員的人事案！」中選會主委游盈隆29日以電影「變形金剛」比喻說，中選會委員如今只有8人，就像電影中「博派金剛」缺少重要零件；他也強調，過去曾有6位法務部次長兼任委員，且中選會是「合議制」，獨立性不會因為有次長兼任而受影響。

補齊人才能有效運作

立法院將於7月3日表決行政院長卓榮泰提名的3位新中選會委員人選，包括前行政院法規會主委沈淑妃、律師蔡維哲與由法務部次長兼任的黃謀信。但黃謀信因法務部次長的身分，遭外界質疑若當選中選會恐失去獨立性。

由於中選會目前委員人數為8人，但法定是9到11人，游盈隆29日在記者會上也強調，人事案是天大地大的事情，盼立法院朝野攜手通過3位被提名人選。他指出，中選會目前的狀態，就像是電影「變形金剛」裡面，好的金剛（博派）缺少關鍵的一部分，無法有效的運作。

6次長曾兼任委員

「將中選會委員補滿，讓委員會可以全力運作很重要！」游盈隆強調，希望各黨之間不要有太多敵意，若3位被提名人未通過，恐對未來的運作有不小影響。

針對黃謀信的次長身分，游盈隆認為外界的擔心是多慮的，並指出歷史上應該有6個以上的中選會委員是法務部次長兼任，他希望不要因為黃次長的身分就質疑他的公正性。「中選會是合議制，沒有任何委員可以主導一切！」游盈隆最後補充說，他也絕對不會允許有單一委員主導的狀況發生。

藍白表決前三緘其口

外界關注此次表決藍白的態度。雖然民眾黨立委許忠信質詢時曾說被提名的3人「比上次優質太多」，皆具法界專業背景，但有不願具名的民眾黨立委受訪時表示，中選會委員怎麼投票有待黨團討論；國民黨立委私下受訪時也僅低調表示，交由黨團決定。黨團依往例，到最後一刻才會宣布結果。

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