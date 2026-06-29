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稱訪美見到川普決策圈 鄭麗文：台灣不能成為下一個烏克蘭

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
中國國民黨主席鄭麗文今天上午出席「桃園市婦女菁英領袖成長營」，砲轟賴清德政府執政以來「沒有讓人民看見具體政績」，只有內耗、對立、仇恨與社會撕裂。圖／桃園市議會國民黨團提供
中國國民黨主席鄭麗文今天上午出席「桃園市婦女菁英領袖成長營」，砲轟賴清德政府執政以來「沒有讓人民看見具體政績」，只有內耗、對立、仇恨與社會撕裂。圖／桃園市議會國民黨團提供

中國國民黨主席鄭麗文今天上午出席「桃園市婦女菁英領袖成長營」，砲轟賴清德政府執政以來「沒有讓人民看見具體政績」，只有內耗、對立、仇恨與社會撕裂；國民黨將以「和平」為主軸爭取2028重返執政，呼籲婦女成為國民黨的「小太陽」，凝聚社會善意，共同創造下一個屬於台灣的「和平奇蹟」。

「桃園市婦女菁英領袖成長營」由國民黨組發會婦女部、革命實踐研究院主辦，桃園市黨部承辦，今天上午於桃園市議會禮堂登場，吸引近300位桃園各區婦女會、社團及協會代表與會。

鄭麗文以「本黨中心思想與理念實踐」為題發表演講，感謝桃園婦女多年來堅定支持國民黨。她強調，國民黨雖然在野10年，但2024年選舉結果已證明民進黨並非台灣主流民意，而國民黨女性首長在各地展現溫暖、認真且有效率的施政成果，「擦亮了國民黨的品牌」，是2028重返執政的重要基礎。

針對近期訪美行程，鄭麗文表示，她受邀赴哈佛大學、麻省理工學院及哥倫比亞大學等知名學府演講，並與美方重要人士深入交流，清楚向國際社會傳達國民黨堅持和平的理念。她強調，台灣不能成為下一個烏克蘭，唯有降低衝突風險、維護兩岸和平，第一島鏈才能成為「和平繁榮之鏈，而不是戰場」。

鄭麗文並批評，民進黨長期操作「去中化」、散播假訊息與政治對立，使社會充滿仇恨與分裂；國民黨則要勇敢說真話，讓年輕世代看見真實世界，延續過去創造經濟奇蹟的精神，共同打造下一個屬於台灣的「和平奇蹟」。

針對外界質疑鄭麗文訪美「見不到高層」，副主席蕭旭岑表示，該行程「極具突破性」，有心人士卻散播假新聞，事實上鄭麗文「見到了能直接與川普溝通的高層與官員」，代表美方已開始認真思考國民黨重返執政的可能性。

國民黨桃園市黨部主委蔡忠誠表示，距離投票日僅剩約150天，婦女姐妹是最具凝聚力的戰鬥力量，黨部將全力爭取張善政高票連任，並協助國民黨議員候選人「拚出議會過半」，共同打造更好的桃園。

中國國民黨主席鄭麗文今天上午參加「桃園市婦女菁英領袖成長營」，國民黨副主席蕭旭岑、桃園市長張善政、桃園市黨部主委蔡忠誠、立委呂玉玲等人也出席。圖／桃園市議會國民黨團提供
中國國民黨主席鄭麗文今天上午參加「桃園市婦女菁英領袖成長營」，國民黨副主席蕭旭岑、桃園市長張善政、桃園市黨部主委蔡忠誠、立委呂玉玲等人也出席。圖／桃園市議會國民黨團提供

鄭麗文 烏克蘭 賴清德

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