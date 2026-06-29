游盈隆不滿被嗆「未審先判」　吳思瑤：立委監督又何錯之有？

中選會主委游盈隆因主張「公投綁大選」是趨勢，引發民進黨立委不滿，他今天指出，他講的是一種可能性，呼籲選委會同仁不能掉以輕心，何錯之有？民進黨政策會執行兼立委吳思瑤說，中選會主委不是政論名嘴，應避免政治發言，公投是否成案必須回歸法治，也不是主委一人說了算。立委適時提醒，又何錯之有？

游盈隆日前指公投綁大選已成必然趨勢，遭民進黨立委王義川批史上最差中選會主委、吳思瑤也質疑是未審先判。游今日上午開記者會指出，他講的是一種可能性，何錯之有？他也建議國會考量選務量能，稱今年公投數「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。

「中選會是獨立機關應依法行政。立委依法監督，何錯之有？」吳思瑤表示，不管是是全國性或地方性公投，不管是人民提案或是立委提案，公投成案與否都要遵守「憲法」及「公投法」規範。不能利用公投來推翻憲法（及其解釋），有關預算、租稅、薪俸、人事事項也不能成為公投提案。

吳思瑤指出，偏偏藍白目前所提公投案，已經涉及了適法性的疑義（指定交通罰鍰預算之使用）、甚至是要用公投推翻憲法法庭的憲法解釋（反廢死公投），實在大有問題。

她說，作為「公投法」主管機關，中選會應針對公投案適法性進行審議，該把關就把關，而中選會也是選務工作的主管機關，藍白拿公投案作為選舉動員的工具，導致浮濫的公投案可能造成選務紊亂，中選會更不可不防。

她表示，2018年邊開票邊投票的選務混亂，要重蹈覆轍嗎？若因此造成選舉不公，誰來負責？游主委應當有雅量有高度，接受立委的善意提醒與正向監督吧？

民進黨立委王義川也嗆，立法院一個公投案都還沒成立，就在那邊發表自以為是的評論。中選會是獨立機關也是合議制，中選會主委沒那麼偉大啦，「你就是史上最差的主委啦！連公投案幾案你都能評論，沒開委員會，主委就可以代表中選會發言歐？」