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中選會盼節制公投數量 三黨都不願買帳

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
遭民進黨立委砲轟「史上最差」，中選會主委游盈隆今天舉行「向人民報告」記者會說明。聯合報記者胡經周／攝影
遭民進黨立委砲轟「史上最差」，中選會主委游盈隆今天舉行「向人民報告」記者會說明。聯合報記者胡經周／攝影

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「若3個公投都嫌多，那乾脆就不用辦公投了？」針對中選會主委游盈隆29日盼立法院克制公投提案數的說法，藍委林沛祥回應，他應該相信人民有能力做決定。白委陳清龍則說，《公投法》並未限制公投綁大選的成案數量。連綠委莊瑞雄也批評說，社會期待行政中立，而非程序完成前就積極表態。

中選會主委游盈隆29日召開記者會，呼籲立法院節制提出的公投案數，「1個恰恰好，2個有點多，3個受不了」他擔心屆時年底選舉加上公投，選務機關恐無法負擔。

程序完成前應中立

對此，國民黨團書記長林沛祥回應，尊重中選會主委表達個人意見的權利，但更期待的是，中選會在法定程序完成之前，能夠維持行政中立，讓人民相信裁判不是先吹哨、再比賽。

林沛祥不滿指出，回頭看看2018年，一次十項公投，不正是執政黨當年修改《公民投票法》制度後所產生的結果嗎？如今卻說「兩個有點多、三個受不了」，未免讓社會大眾有點失望。民主制度不是怕人民做決定，而是應該相信人民有能力做決定。

法律未限制數量

「如今連三項公投都嫌多，那是不是以後乾脆只剩一題、甚至不辦了？」林沛祥質疑，公投存在的目的，就是把重大政策的決定權交還給人民，而不是由行政機關替人民決定人民該投多少。把政策決定權真正還給人民，才是民主法治國家應有的態度。

民眾黨立院黨團總召陳清龍受訪時僅表示，無論是由人民提出或是立法院提出的公投案，《公投法》並未限制公投綁大選的成案數量，但游主委出於善意，站在選務機關的角度，考量選務量能所提出的建議，立法院可以當做參考。

民進黨團幹事長莊瑞雄也說，尊重中選會依法行政及主委說明的權利，但社會期待的是行政中立，而不是在法定程序尚未完成前，就對公投案可能的結果、數量及方式頻頻公開表態。

年底可能5公投

目前國民黨與民眾黨分別將「反廢死」與「交通罰鍰專用」公投逕付二讀，國民黨可能還會再提「重啟核電」與「鞭刑」，民眾黨則可能會提出總統、立委選舉與全國性公投「移轉投票」的公投，數量加起來恐達到5個案。

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公投 中選會 游盈隆

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