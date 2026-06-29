賴總統：中國將農產品武器化 企圖以農逼政

台東縣長饒慶鈴視訊參與海峽論壇，引發中央與地方對農產品銷陸論戰。賴清德總統今天表示，中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入就是提高關稅。台灣的農產品要降低對單一市場的依賴，繼續走向全球多元高端市場。

賴清德總統今天接見第50屆全國十大傑出農業專家時致詞表示，農業專家的成就，從一粒種子、一株作物、一台機械、一項技術，到一項理論的應用、一個產地的升級、一套制度的建立，都是台灣精神的具體實踐，非常不簡單。他感謝所有農業專家的貢獻，接下來將前往汶萊、日本進行國際交流，他期許繼續發揮「Taiwan Can Help」的精神，深化台灣跟各國的連結，造福更多人。

賴總統提到，要讓台灣的產業「立足台灣、布局全球、行銷全世界」，農業也不例外。台灣的農產品要降低對單一市場的依賴，也要繼續走向全球多元高端市場。因為中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入就是提高關稅，而台灣農產品外銷中國的占比，已經從2015年的20.5%降到去年的11.5%。台灣也積極開拓國際市場，因此現在美國和日本已經成為台灣農產品的前兩大出口市場。

賴總統說，這個月台灣的芒果、荔枝及紅龍果首度外銷歐洲高端市場，這些都是農業部、農民朋友、各界共同努力的成果。政府會持續提升冷鏈技術與防檢疫實力，讓台灣農產品繼續外銷到全世界。

賴總統表示，過去一周，台灣農作物因豪雨嚴重受損，政府密切關注各地災情，已經啟動天然災害現金救助與低利貸款，也將持續協助各項復原工作，讓農民朋友可以盡快恢復正常農作。未來政府會繼續投入資源照顧農民、促進農業升級，讓台灣農業不斷創新壯大，在國際上發光發熱。最後並再次恭喜獲獎人，也祝福未來綻放更耀眼的光芒，有更豐碩的成果。