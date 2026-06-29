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邱垂正：陸委會不是國民黨附隨組織 現階段任務是維持兩岸現狀

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
海基會董事長蘇嘉全（左起）、陸委會主委邱垂正、海基會秘書長羅文嘉。記者邱德祥／攝影
海基會董事長蘇嘉全（左起）、陸委會主委邱垂正、海基會秘書長羅文嘉。記者邱德祥／攝影

國民黨副主席張榮恭昨赴陸參加「第6屆海峽兩岸中山論壇」，並指兩岸並不是國與國關係，遭陸委會批評附和中共敘事，張榮恭反擊指陸委會存在本身，就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事。對此，陸委會主委邱垂正說，陸委會不是國民黨附隨組織，且他們政策是維持現狀，現階段兩岸關係沒有台獨問題，只有被中共強制性統一問題。

邱垂正今在立法院受訪說，陸委會是我國政府的機構，不是國民黨的附隨組織，陸委會是依據中華民國憲法，以及憲法增修條文、兩岸條例，及其他相關法律來處理兩岸事務。政府致力於維護台海和平穩定現狀，陸委會政策就是維持現狀，強調是不卑不亢，維持現狀。

邱垂正說，現階段的兩岸關係沒有「台獨」問題，只有被中共強制性統一問題，希望相關人士不要去刻意挑動兩岸關係緊張情勢，應該盡最大的努力，維護台海和平穩定現狀。

媒體追問，兩岸中山論壇涉及對台招攬18到45歲的台青免費參加、落地招待，若是統戰民眾參加是否會受罰？邱垂正回應，呼籲國人參加兩岸的交流，是在對等尊嚴下交流，若用低價補助或招待，就明顯有統戰的嫌疑，台灣青年聽到中國大陸統戰的敘事，難免對中國大陸原貌產生誤解。

邱垂正建議，青年在學校就應該接收、識讀中國大陸或者兩岸關係課程，並盡量避免赴陸參加有關統戰活動，希望各校落實教育交流通報系統及，避免赴陸有人身安全意外。

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