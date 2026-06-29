游盈隆稱公投「2個有點多 3個受不了」 藍委：不要為無能找藉口

年底九合一選舉將近，在野黨可能提出最多5個公投提案，中選會主委游盈隆今天稱公投「1個恰恰好、兩個有點多、3個受不了」。對此，國民黨團書記長林沛祥今天表示，如果今天連3個公投都嫌多，那是不是以後乾脆限制只能一題、甚至不辦了？國民黨立委洪孟楷則表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。

林沛祥表示，尊重中選會主委表達意見的權利，但更期待的是，中選會在法定程序完成之前，能夠維持行政中立，讓人民相信裁判不是先吹哨、再比賽。

林沛祥表示，回頭看看2018年，一次表決10個公投提案，不正是民進黨當年全面執政時修改「公民投票法」後所產生的結果嗎？如今卻說兩個有點多、3個受不了，未免讓社會大眾有點失望。民主制度不是怕人民做決定，而是應該相信人民有能力做決定。

林沛祥表示，公投存在的目的，就是把重大政策的決定權交還給人民，而不是由行政機關替人民決定人民該決定多少，把政策決定權真正還給人民，才是民主法治國家應有的態度。

洪孟楷指出，依「公民投票法」第10條，中選會收到公投提案後，須於60日內完成審核，確認是否符合重大政策、法律複決或立法原則創制等法定要件，但法律從未規定公投案有數量限制，只要符合法定要件，都應交由人民決定，這才是直接民意的公投精神。

洪孟楷說，過去選務混亂，問題在中選會規劃與執行失當，以及當時不斷提醒卻輕忽的行政失能，並非一句公投案太多能夠帶過，不能把行政疏失當成限縮人民公投權的理由。

洪孟楷表示，公投就像選舉一樣，只要符合資格，每位候選人都有參選權，中選會不會因候選人太多就排除參選。同樣道理，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。