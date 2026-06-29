快訊

台海若明天開戰「美國恐撐不住」專家：最周全戰略也難敵1大軟肋

年輕人沒用過？電話撥「1神秘號碼」秒聽準確時間 內行狂推超實用

太噁心！屁孩惡搞爭鮮「壽司咬一半放回去」竟是員工 官方也怒了

游盈隆稱公投「2個有點多 3個受不了」 藍委：不要為無能找藉口

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
年底九合一選舉將近，在野黨提出5項公投提案，中選會主委游盈隆今天稱公投「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」。對此，國民黨團書記長林沛祥今天表示，如果今天連三項公投都嫌多，那是不是以後乾脆只剩一題、甚至不辦了？國民黨立委洪孟楷則表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。圖／聯合報系資料照片
年底九合一選舉將近，在野黨提出5項公投提案，中選會主委游盈隆今天稱公投「1個恰恰好、2個有點多、3個受不了」。對此，國民黨團書記長林沛祥今天表示，如果今天連三項公投都嫌多，那是不是以後乾脆只剩一題、甚至不辦了？國民黨立委洪孟楷則表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。圖／聯合報系資料照片

年底九合一選舉將近，在野黨可能提出最多5個公投提案，中選會主委游盈隆今天稱公投「1個恰恰好、兩個有點多、3個受不了」。對此，國民黨團書記長林沛祥今天表示，如果今天連3個公投都嫌多，那是不是以後乾脆限制只能一題、甚至不辦了？國民黨立委洪孟楷則表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。

林沛祥表示，尊重中選會主委表達意見的權利，但更期待的是，中選會在法定程序完成之前，能夠維持行政中立，讓人民相信裁判不是先吹哨、再比賽。

林沛祥表示，回頭看看2018年，一次表決10個公投提案，不正是民進黨當年全面執政時修改「公民投票法」後所產生的結果嗎？如今卻說兩個有點多、3個受不了，未免讓社會大眾有點失望。民主制度不是怕人民做決定，而是應該相信人民有能力做決定。

林沛祥表示，公投存在的目的，就是把重大政策的決定權交還給人民，而不是由行政機關替人民決定人民該決定多少，把政策決定權真正還給人民，才是民主法治國家應有的態度。

洪孟楷指出，依「公民投票法」第10條，中選會收到公投提案後，須於60日內完成審核，確認是否符合重大政策、法律複決或立法原則創制等法定要件，但法律從未規定公投案有數量限制，只要符合法定要件，都應交由人民決定，這才是直接民意的公投精神。

洪孟楷說，過去選務混亂，問題在中選會規劃與執行失當，以及當時不斷提醒卻輕忽的行政失能，並非一句公投案太多能夠帶過，不能把行政疏失當成限縮人民公投權的理由。

洪孟楷表示，公投就像選舉一樣，只要符合資格，每位候選人都有參選權，中選會不會因候選人太多就排除參選。同樣道理，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。

公投 游盈隆 洪孟楷 中選會 林沛祥

延伸閱讀

喊話游盈隆依法行政中立 民進黨團：公投程序完成前不應公開表態

稱公投綁大選是趨勢挨批 游盈隆：何錯之有？

游盈隆批綠委抹黑 盼藍白節制公投數量

游盈隆：九合一選舉全世界最複雜 加上不在籍投票是場災難

相關新聞

賴總統：中國將農產品武器化 企圖以農逼政

台東縣長饒慶鈴視訊參與海峽論壇，引發中央與地方對農產品銷陸論戰。賴清德總統今天表示，中國將農產品武器化，企圖以農逼政，不是藉題禁止輸入就是提高關稅。台灣的農產品要降低對單一市場的依賴，繼續走向全球多元高端市場。

邱垂正：陸委會不是國民黨附隨組織 現階段任務是維持兩岸現狀

國民黨副主席張榮恭昨赴陸參加「第6屆海峽兩岸中山論壇」，並指兩岸並不是國與國關係，遭陸委會批評附和中共敘事，張榮恭反擊指陸委會存在本身，就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事。對此，陸委會主委邱垂正說，陸委會不是國民黨附隨組織，且他們政策是維持現狀，現階段兩岸關係沒有台獨問題，只有被中共強制性統一問題。

游盈隆稱公投「2個有點多 3個受不了」 藍委：不要自己的無能找藉口

年底九合一選舉將近，在野黨可能提出最多5個公投提案，中選會主委游盈隆今天稱公投「1個恰恰好、兩個有點多、3個受不了」。對此，國民黨團書記長林沛祥今天表示，如果今天連3個公投都嫌多，那是不是以後乾脆限制只能一題、甚至不辦了？國民黨立委洪孟楷則表示，中選會的責任是把選務做好，而不是為自己的無能找藉口，限制人民依法行使公投權。

長照納移工一拖20年 失能重症家庭成長照永遠的缺角

民團及婦女團體日前赴衛福部陳情，為百萬長照家庭請命，呼籲政府將23萬餘名外籍看護工納入長照，為重症家庭紓解照顧重擔，也讓移工獲得合理喘息。無奈衛福部回應的官方說法，仍是一貫蒐集各方意見，審慎處理。移工納長照，早在長照1.0上路時就曾提出建議，如今已到長照3.0，事隔近20年還是沒有下文，苦的是處於水深火熱重症家庭，也成為長照永遠的缺角。

盧秀燕支持國民黨版無人機條例 何欣純：盼拿出行動支持

台中市長盧秀燕今受訪表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，且建議金額是2400億，台灣有條件繼台積電之後，打造下一座「護國神山」就是無人機。對此，民進黨下屆市長參選人、立委何欣純說，任何版本都支持，因為國防自主、國防安全是不分顏色的。但盼拿出行動，真正的做實事來支持。

陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

媒體報導有中國大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，還上傳影音平台惹議。對此，內政部移民署說明，經查上傳影片的中國大陸人士，去年11月來台並於同月出境，其行為已違反規定，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。