資安院內部駭侵案 數發部承認管理疏失6月底檢討

資安院日前傳出人員涉透過內部漏洞違規存取機敏資料，民眾黨立委陳清龍為此提案刪減捐助資安院預算新台幣1000萬元。數發部今天承認管理疏失，預計6月底提出管理檢討報告。

立法院交通委員會今天審查115年度數位發展部相關預算案，數發部長林宜敬率官員列席並備詢。

民眾黨立法委員陳清龍指出，國家資通安全研究院先前爆出內鬼爭議，顯示內部管理出現問題，要求數發部說明如何強化內部資料與隱私管理；並提案刪減捐助資安院預算1000萬元，另凍結10%相關預算。

國民黨立委魯明哲表示，在資安最前線、最重要的單位，發生這樣的內鬼案，認為非常不應該，內部控管有嚴重失職。

林宜敬表示，當時是數發部主動發現、主動處理，但在管理上「也的確認為有疏失」，對此資安院長林盈達願意負起政治責任，已經請辭。

資安院副院長許建榮表示，事件發生後，董事會立刻組成獨立調查小組，準備在6月底提出管理檢討報告；資安弱點方面，也在事件後陸續處理。

數發部資安署長蔡福隆說，已成立資訊資安專責單位處理資安議題，加強內部控制，對於尚不完整的規範也加以完善，讓人員可以遵循；此外因有些技術人員不清楚法令規定，因此將加強教育宣導。

此外，國民黨立委黃健豪指出，Meta平台先前發生大規模帳號被封事件，其中有不少政治人物、倡議者都是有「藍勾勾」的白名單知名人士，卻仍遭到下架，關心數發部與Meta間溝通。

林宜敬表示，事發後數發部直接與Meta亞太區總部視訊會議，多數已經處理完畢，但仍有零星個案。由於公眾人物帳號容易遭到攻擊、仿冒詐騙，因此有公眾人物保護名單，處理方式與一般民眾不同；此次事發後，數產署第一時間不分黨派立即處理公眾人物帳號。

林宜敬說，與Meta公司溝通在2年前真的非常不好，如今在各方努力下有改善，不幸的是，先前Meta大規模裁員也影響到台灣，近期與台灣連繫窗口也換人。對於類似事件，數發部認為Meta應負起責任，有法源依據的先要求處理，無法源的會協商溝通，未來若有需要立法改進，希望能獲立法院支持。