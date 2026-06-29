游盈隆批綠委抹黑 盼藍白節制公投數量

「綠委說我對公投『未審先判』這是對選務機關獨立性的抹黑！」中選會主委游盈隆29日在記者會上說，他近日的發言是針對可能的局勢研判，並非贊成立法院提的公投；但他也呼籲國會，公投「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，盼立法院提案公投也要考量選務量能。

公投案一個恰恰好

中選會29日舉行「向人民報告」記者會。游盈隆表示，他26日到雲林視察選務，因為知道立法院有2個公投逕付二讀，因此在新聞稿說：「『公投綁大選』已成必然趨勢」，並不是未審先判、要讓立法院的公投直接通過。他批評民進黨立委（王義川與吳思瑤）的說法是抹黑，增加民眾對選務機關的不信任。

游盈隆強調，這些指控全屬子虛烏有，他對此深感遺憾，要表達嚴重的抗議。但他也呼籲在野黨，台灣的九合一地方選舉是全世界最複雜的選舉，加上過去實施公投的經驗，公投的數量很重要，在通過公投時也要考量選務系統可以承載多少公投，他懇切建議國會「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」。

綁大選無須跟誰溝通

「公投尚未定案，中選會不予表態！」由於國民黨將重提曾被中選會否決的「反廢死」公投，但將主文改成「各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決」，外界關注新中選會主委對此案的態度，游盈隆僅表示，立法院公投尚未正式通過，會密切關注後續發展。

有媒體詢問，公投綁大選的議題有沒有跟總統賴清德等高層討論過？游盈隆回應說，「公投綁大選」是去年12月的修法，中選會作為二級獨立機關，依法行政是最高準則，法律既然已經通過就按照制度走，沒有需要再與賴總統，或是行政院長卓榮泰等人再討論。

移轉公投再等等

「今年希望是個選舉好年！」游盈隆說，希望地方選舉可以順利舉行，但也可以有1、2個公投可以投票，通過太多公投目前對台灣民主來說是比較沉重的事情。至於民眾黨提出「移轉投票」公投，游盈隆說，他知道民眾黨的範圍是總統、立委選舉與全國性公投，但也要等立法院先通過，中選會再審議。

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