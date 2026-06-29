游盈隆：盼中選會人事案全過 法務部政次兼任有前例

立法院7月3日將表決3名中選會人事同意權案。中選會主委游盈隆今天說，衷心希望3人都能順利過關，他有注意到法務部政務次長黃謀信因次長身分而被質疑，但過去法務部政次兼任中選會委員所在多有，「我覺得這是多慮」。

行政院4月21日補提名前行政院參事沈淑妃、律師蔡維哲、法務部政務次長黃謀信3位中選會委員名單，送立法院審查。立法院將在7月3日進行中選會人事同意權案記名投票表決。

游盈隆今天舉行「向人民報告」記者會，被媒體問及此事時表示，他衷心期盼立法院審議時，不要有太多政黨之間的敵意，希望3人都能順利過關，讓中選會更有力量、更健全。

游盈隆並以電影「變形金剛」舉例，中選會本來應有9名至11名委員，但現在只有8人，就像缺了一大塊的正派變形金剛，希望國會讓中選會補滿3名委員，讓中選會全心全力運作。

游盈隆也強調，他有注意到法務部政務次長黃謀信因次長身分而被質疑，「我覺得這是多慮」，根據過去經驗，法務部政務次長兼任中選會委員所在多有，因此不要以黃謀信有法務部次長身分而質疑不公正，這是不可能發生的事。

游盈隆說，中選會是合議制，沒有任何委員能主導一切，也沒有委員會因為肩負法務部政次角色而主導中選會決議，「這是不可能發生的事，毫無可能，尤其是我當主委的時候」，他不允許這種事情發生，所以拜託立委能慎重考量，他也完全尊重立委行使人事同意權。

此外，媒體詢問，針對在野黨擬推出5案公投，中選會是否有評估單案公投案經費支出金額，以及是否要動用二備金等。游盈隆說，現在距離年底選舉只剩5個多月，目前全力籌備相關選務辦理，如果會有公投，相信中選會人員都非常有經驗且盡職，相關費用會不會動用二備金，都是比較技術性議題，處理上不會有任何問題。