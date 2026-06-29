陸籍網紅偷拍桃機禁攝區還上傳 移民署：2年不可來台

媒體報導有中國大陸網紅來台，在桃園機場禁攝區偷拍，還上傳影音平台惹議。對此，內政部移民署說明，經查上傳影片的中國大陸人士，去年11月來台並於同月出境，其行為已違反規定，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台。

移民署說明，上傳影片的中國大陸人士，去年11月間來台並於同月出境，在桃園機場入境證照查驗等區域擅自錄影的行為，已經違反特定區域禁止拍照錄影規定，不僅影響證照查驗秩序，也可能侵害其他旅客個人資料及隱私。

移民署強調，已掌握該名中國大陸人士身分，有關其發布爭議影片內容，將依「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」規定，管制其2年不予許可來台，並針對其後續申請案遇案嚴審，逐案會商陸委會等相關機關。