賴總統稱「已啟動穩物價油價機制」藍委：早就應該上路

近期受中東局勢影響，導致油價不穩、物價通膨嚴重，因此賴清德總統日前往台北市建國計程車服務站，與計程車司機聊天並表示，「政府已啟動穩物價、油價平穩機制」。國民黨立委牛煦庭表示，油價平抑措施本來就是政府調控的手段之一，中東局勢不穩定已經不是一時半刻，相關措施早就應該上路。

牛煦庭說，油價不穩帶來的通膨，加上能源政策失衡，會帶來複合衝擊，不會只影響計程車司機，傳產、中小企業的衝擊，也應該妥善思考因應方式。

針對政府因應國際情勢加碼計程車油價補貼，國民黨立委廖偉翔表示，政府減輕第一線運將的經營壓力，這項作法值得肯定。但面對國際局勢變化帶來的物價波動，政府不能每次都靠臨時補貼救火，應建立完善的預警與應變機制。

廖偉翔指出，近年國際能源價格、原物料成本及地緣政治風險持續影響全球供應鏈，並非毫無預警的突發事件。政府應提前掌握國際趨勢，做好能源、物資及供應鏈布局，降低外部衝擊對民生與產業的影響，而非等到物價上漲、基層生計受到衝擊後，才祭出短期補貼。

廖偉翔說，能源價格具有高度波動性，未來類似情況仍可能反覆發生。政府除了提供必要的短期紓困措施，也要全面檢討長期的物價穩定政策，建立更完善的預警、調節及應變機制，才能真正提升台灣面對國際變局的韌性，讓民眾與產業都能安心。