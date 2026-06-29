游盈隆：九合一選舉全世界最複雜 加上不在籍投票是場災難

年底九合一選舉進入倒數，在野黨提出5項公投提案，其中民眾黨積極推動不在籍投票。中選會主委游盈隆說，民眾黨的不在籍投票公投是鎖定在總統、立委及全國性公投，須先獲得國會共識才能通過。他也重申，台灣九合一地方選舉是全世界最複雜選舉，加上不在籍投票肯定是一場災難。

游盈隆指出，不在籍投票是一項還在倡議中的公投案，且民眾黨的提案，主要鎖定在總統、立委及全國性公投實施不在籍投票，首先必須獲得國會共識才能通過。他重申，九合一地方選舉是全世界最複雜的選舉，加上不在籍投票肯定是一場災難，未來要如何讓不在籍投票在台灣舉行，後續還有許多研究、溝通要做，因此目前還不是一個最急切的事情。

另外，國民黨主推鞭刑、反廢死及重啟核電，媒體追問游盈隆，中選會對於反廢死公投立場，是否再次否決反廢死公投？游盈隆回應，現階段立院的公投都還沒有最後定案，在沒有定案前，中選會不宜表態，他們會密切觀察後續發展。

至於本周五立法院會將行使中選會3位被提名人事同意權，游盈隆說，他個人衷心期盼7月3日立法院審議3位中選會被提名人時，別有太多政黨之間的敵意，造成3位被提名人沒有通過，因為目前中選會只有8名委員，比最低限度9位委員還少一人，若三人都能通過中選會就更健全。

游盈隆也說，他有注意到被提名人中是法務部政務次長黃謀信，因為政次身份被質疑，他認為是多慮，根據過去經驗，法務部政務次長兼任中選會委員有許多前例，「在我的印象中至少有6位以上」，且中選會是合議制，包含主委在內有11名委員，沒有任何委員能夠主導一切，就算有法務部政務次長職位，也無法主導中選會決議，「尤其是我當主委絕不允許這種事發生。」