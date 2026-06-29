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國民黨團擬提無人機條例 藍委：預算2,400億元可能性高

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

政院版「國防自主無人載具採購特別條例草案」上周於立法院會遭在野黨阻擋列案，國民黨立委羅廷瑋29日透露，黨團將自提版本，預算上限在2,400億元可能性蠻高。據悉，國民黨版名稱為「國防自主無人載具科技發展與採購條例草案」，回歸年度預算，並納入租稅減免獎勵。

據了解，國民黨團今天會向立法院提案，預計本周五（7月3日）院會與政院版、民眾黨版一同付委。

羅廷瑋今接受中廣《千秋萬事》節目專訪。他提到，上周立法院會只有政院提出2,100億元規模的「國防自主無人載具採購特別條例」草案版本，國民黨團認為應該要有各黨的版本，看誰的版本比較好，最後再來落實，因此上周才會暫緩列案。

羅廷瑋強調，藍白不是要封殺無人機條例，而是希望再等一個禮拜，因為在野黨版本還在研擬中，預算2,400億元，可能性滿高的。與政院版的主要差異，在於回歸年度預算，並納入防弊機制以及租稅減免等獎勵。

羅廷瑋透露，藍營自提版本，這幾個禮拜討論非常激烈，希望放到公務預算，採取產創條例的方式，而非又使用「特別條例」。國民黨內也有一派認為，用特別條例不是不行，但要提出更詳細的條文來防範弊案和貪汙。

羅廷瑋說，黨團認為，政院版無人機特別條例，整份法案7條條文、567個字，就索要2,100多億元，超出行情太多。美國國防部買一次性無人機，平均單價是新台幣7萬元到15萬元，政院版別條例卻用2,100多億元去買20萬台無人機，平均一台是100多萬元，價錢貴超多。

國民黨立委廖偉翔證實，國民黨團內部已達到高度共識，大家都全力支持，並且會提出高於行政院的現行版本。面對現在的地緣政治風險、全球科技發展趨勢及產業轉型，投資無人機就是投資國安和產業發展。提升整體防衛韌性同時，也可帶動產業升級，打造更有競爭力的台灣。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨要自提版本，民進黨團立場是歡迎。這對於經濟產業發展、國防自主提升有幫助，基於整體國家安全，民進黨團樂於看到不同版本在立法院提出。

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