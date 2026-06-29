喊話游盈隆依法行政保持中立　民進黨團：公投程序完成前不應公開表態

中選會主委游盈隆近日為公投綁大選槓上執政黨立委，他今日再稱，不分青紅皂白的指控，不負責任，並稱今年公投數「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。民進黨立院幹事長莊瑞雄指出，尊重中選會依法行政，但社會期待中選會主委守住行政中立，而非在法定程序未完成前，不斷對可能結果、數量及方式公開表態。

游盈隆日前指公投綁大選已成必然趨勢，遭民進黨立委王義川批史上最差中選會主委、吳思瑤也質疑是未審先判。游今日上午開記者會指出，他講的是一種可能性；何錯之有？他也建議國會考量選務量能，稱今年公投數「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了」。

對此，莊瑞雄指出，游盈隆現在說自己講的是「可能性」，但從「公投綁大選已成必然趨勢」，到今天又說「一個恰恰好、兩個有點多、三個受不了」，這些都不是單純的行政提醒，而是對仍在國會審議中的公投案提出價值判斷，難免讓外界質疑有未審先開綠燈、未審先設框架之嫌。

莊瑞雄表示，中選會不是評論員也非政策建議機關，而是依法審查、辦理選務的獨立機關。裁判最重要的是公正，不是急著預測比分，更不是比球員還早討論怎麼踢。如果今天立法院還在審議，中選會主委卻一直談「一定會綁」、「幾個剛剛好」、「幾個太多」，社會自然會質疑，這樣的發言是否會讓人產生既定立場的印象。

莊瑞雄提醒，游盈隆應把心力放在依法行政、做好選務準備，而不是對仍在審議中的政治議題頻頻評論。程序還沒走完，裁判就不該先吹哨；案子還沒審完，更不該讓外界感覺答案已經寫好了。

至於公投案有幾案、是否與選舉合併辦理，莊瑞雄說，依法都應由立法院完成法定程序，再由中選會依法律辦理。中選會最好的態度，就是依法行政、保持中立，少一點政治評論，多一點制度信任。