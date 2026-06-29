聽新聞
0:00 / 0:00
立院教育及文化委員會 民進黨立委與召委羅廷瑋爆口角
立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答及逐條審查。
在程序發言時，因為排案問題，民進黨立委一度與召委國民黨立委羅廷瑋發生口角，民進黨立委吳思瑤表示，過去都說尊重召委的排案，「但很抱歉，我實在很難尊重羅召委的排案」，因為其對法案預算輕重緩急、優先順序讓人看不懂，且召委有明確分工，羅負責的文化部、運動部、故宮還有國科會，現在總預算被拖延304天到今天還沒審，卻一再搶排教育部門法案，如幼教法、營養午餐法、學貸三法到今天的國教法，讓人看不懂邏輯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。