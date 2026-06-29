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立院教育及文化委員會 民進黨立委與召委羅廷瑋爆口角

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，因為排案問題，民進黨立委一度與召委國民黨立委羅廷瑋（右二）發生口角。記者胡經周／攝影
立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，因為排案問題，民進黨立委一度與召委國民黨立委羅廷瑋（右二）發生口角。記者胡經周／攝影

立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答及逐條審查。

在程序發言時，因為排案問題，民進黨立委一度與召委國民黨立委羅廷瑋發生口角，民進黨立委吳思瑤表示，過去都說尊重召委的排案，「但很抱歉，我實在很難尊重羅召委的排案」，因為其對法案預算輕重緩急、優先順序讓人看不懂，且召委有明確分工，羅負責的文化部、運動部、故宮還有國科會，現在總預算被拖延304天到今天還沒審，卻一再搶排教育部門法案，如幼教法、營養午餐法、學貸三法到今天的國教法，讓人看不懂邏輯。

立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答及逐條審查。記者胡經周／攝影
立法院教育及文化委員會審查教育部函為修正「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」部分條文及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」第5條、第6條之1條文案，邀請教育部次長張廖萬堅進行詢答及逐條審查。記者胡經周／攝影

民進黨 國民黨 教育

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