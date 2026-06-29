遭轟史上最差 游盈隆：未審先判 何錯之有？

台中市長盧秀燕今受訪表示，她大力支持立法院國民黨團提出無人機條例，且建議金額是2400億，台灣有條件繼台積電之後，打造下一座「護國神山」就是無人機。對此，民進黨下屆市長參選人、立委何欣純說，任何版本都支持，因為國防自主、國防安全是不分顏色的。但盼拿出行動，真正的做實事來支持。

2026-06-29 13:15