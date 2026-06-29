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遭轟史上最差 游盈隆：未審先判 何錯之有？
針對立法院會26日將民眾黨「交通罰款專用公投」、國民黨「反廢死公投」2案逕付二讀。中選會主委游盈隆表示，「公投綁大選」已成必然趨勢，年底選務將更加艱鉅。遭民進黨立委吳思瑤批評「未審先判」，王義川更砲轟游盈隆是「史上最差就是你」。游盈隆今天舉行「向人民報告」記者會說明。
游盈隆表示，日前率隊前往雲林縣選委會視察選務時，當時立法院已將公投案送交二讀及朝野協商，今年公投提案已呈現高度可能性，因此「公投已成必然趨勢」，談的是國會審議發展，而非中選會對公投案預作立場判斷。游盈隆呼籲，不實指控恐造成社會誤解，增加人民對政府機關的不信任，因此他要表達「嚴重抗議」，呼籲外界停止未審先判與抹黑，不要干擾後續選務工作。
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