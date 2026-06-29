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稱公投綁大選是趨勢挨批 游盈隆：何錯之有？

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
中選會主委游盈隆今開記者會說明，他講公投綁大選已成必然趨勢，是指一種可能性，呼籲選委會同仁面對地方大選不能掉以輕心「何錯之有？」記者劉懿萱／攝影
中選會主委游盈隆今開記者會說明，他講公投綁大選已成必然趨勢，是指一種可能性，呼籲選委會同仁面對地方大選不能掉以輕心「何錯之有？」記者劉懿萱／攝影

中選會主委游盈隆日前指公投綁大選，已成必然趨勢，遭民進黨立委王義川批史上最差中選會主委、吳思瑤也質疑是未審先判。游盈隆今天開記者會說明，他講的是一種可能性，呼籲選委會同仁面對地方大選不能掉以輕心，何錯之有？他也建議國會考量選務量能，今年公投數是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了。」

游盈隆表示，此前他到雲林縣選委會視察今年選務籌辦情形，當時知道立法院已有2項公投案逕付二讀及政黨協商，因此判斷立法院會提出公投案的態勢明顯，因此說公投已成必然趨勢，「我講的是指一種可能性。」完全無關本人及中選會是否贊同這2項公投案。

游盈隆說，公投案審議中選會依法行政，嚴格秉持作為獨立機關行使職權，不受任何外力的干擾和影響。因此呼籲選委會同仁，面對今年這場地方大選絕對不可掉以輕心，「何錯之有？」怎麼會引來未審先判如此毫無根據的指責？中選會作為一個全國最高的選務機關，不應該接受這種毫無根據謾罵、指責跟抹黑。

游盈隆指出，他上任將滿2個月，他跟中選會同仁都戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情，沒有踰越任何不該踰越的分寸。相關公投提案及審議有嚴謹的法定程序，中選會不是橡皮圖章一定會依法行政，不受任何外力的干擾，不負全民所托。

游盈隆說，執政黨立委不分青紅皂白地指責他及中選會未審先判，純屬子虛烏有，且不負責任的行為，他深感不解、痛心及遺憾，並表達嚴正的抗議，此風不可長，希望所有風波到此為止。

至於公投提案未來可能發展，游盈隆也說，考量台灣九合一地方選舉乃全世界最複雜的選舉，及過去台灣實施公投經驗，今年公投數量至關重要。他建議國會考量選務系統承載能量，今年公投數是「一個恰恰好，兩個有點多，三個受不了。」請朝野政黨推動公投考量選務能量。

媒體追問，先前公投綁大選曾發生混亂情況，如果再度發生是否需負起政治責任下台？游盈隆回應，看事情怎麼發展，今年應該是好年才對，代表九合一地方選舉順利舉行，舉辦1、2個公投，除非立法院通過3個以上公投，或4、5個公投，那對於台灣民主來說是比較沉重。

公投 游盈隆 王義川 中選會 公投綁大選

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