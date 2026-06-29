被柯文哲說應派去選北市長 陳宥丞：大家就一笑置之

北市內湖近日嚴重淹水，前市長柯文哲昨受訪說，應將防災系統放入台北通APP比較有效率，並笑稱應派黨內議員陳宥丞選北市長。陳宥丞今受訪說，選市長大家就一笑置之，陳也透露，他跟蔣萬安市長昨晚8點多還用Line通話，討論目前救災狀況及前線災民需求。

對於被創黨黨主席柯文哲笑稱，應派出來選北市長？陳宥丞說，「現在淹水了不缺水，口水跟大家玩笑話，大家就一笑置之就可以了。」

陳宥丞今天上午與市長蔣萬安出席內湖康樂公辦都市更新案簽約典禮，對於前市長柯文哲稱防災系統應該放入台北通比較有效率。陳說，首先談防災的APP技術問題，過去不管藍綠白在議會委員會的時候，調閱台北市政府APP從公務、教育、交通單位等零零總總APP五花八門，但從建置、維修、甚至還有價接費用，成本都非常高昂，且使用率非常低，這是不爭事實。

陳說，只是剛好因內湖水災，大家提出來水利處的這個APP，但坦白說，連他自己都第一次聽到原來水利處有這個防災APP，所以不要說是市民朋友不知道，連很認真在第一線監督及預算審查的民意代表都不知道有這個APP，所以當然要面對問題、解決問題。

陳宥丞說，台北市政府現在自己有LINE、也有台北通，且是里鄰長有KPI訂閱，每個里長也都有跟鄰長、志工配合，小到發送物資、大至防災訊息，很多人都已經訂閱，所以才會好奇說為什麼這一次防災通訊系統，沒有在市民朋友都已經廣用的Line上、或在台北通上使用。

對於柯任內的APP是否有更好整合功能？陳宥丞說，台北通跟Line頁面都是過去市政府一路從前市長郝龍斌開始就已慢慢建置，柯文哲八年來，因認真嫁接整合，且COVID-19時也透過台北通實名制，管理店家的進出管制，所以台北通可以面對非常極端情況提供醫療前線需求，所以在防災通報上的事前示警、事後調度、人員安排，一定也可以發揮效果。

陳說，這是蔣市府跟議會未來的責任跟義務，災害可能會發生，「要讓災害的發生傷害性減到最低，這是我們的責任跟義務」。