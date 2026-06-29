赴計程車服務站與運將聊天 賴總統：政府會做大家後盾

賴清德總統日前到建國計程車服務站，與計程車司機聊天。賴總統表示，受中東局勢影響，國際油價波動，政府已啟動穩物價、油價平穩機制，也推出「計程車油價折讓補貼」；他強調，政府也會繼續做大家安心上路、為生活打拚的後盾

賴總統今天在臉書表示，計程車載著我們上班、趕路、回家，也陪著城市一天一天運轉。前幾天，我來到建國計程車服務站，和第一線運將朋友聊聊。

賴總統說，以前擔任國大代表、立委時，每次來台北，他常搭計程車代步；後來在台南服務，也喜歡和司機大哥大姊閒聊，聽大家分享街頭巷尾的故事。

賴總統說，他的二哥也曾是計程車司機，所以他更能體會，運將朋友每天在路上奔波、早出晚歸的辛苦。

近期受中東局勢影響，國際油價波動。賴總統說，政府已啟動穩物價、油價平穩機制，也推出「計程車油價折讓補貼」：從原本每車補助6000元，再加碼9000元，每車最高可獲得1萬5000元補助。

賴總統表示，運將朋友風雨無阻，載著每一位乘客平安抵達。政府也會繼續做大家安心上路、為生活打拚的後盾。