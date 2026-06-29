聽新聞
0:00 / 0:00
桃園可負擔住宅延後核定 劉世芳：在等金管會、財政部彙整意見
桃園市長張善政提出可負擔住宅政策，相關自治條例已在桃園市議會三讀通過，行政院以涉及民眾權益且案情複雜，延長核定期限挨藍委批評。內政部長劉世芳說，可負擔住宅定位介於社宅與一般住宅之間，不只牽涉內政部，還包括金管會、財政部等部會，不希望債留子孫。行政院已要求內政部彙整各部會意見，待完成評估後，再研議後續處理方向。
劉世芳今在立法院受訪說，張善政日前在行政院會提出「可負擔住宅」構想時，她已做過初步說明。目前內政部依據住宅法推動青年住宅政策，包括政府直接興辦社宅、包租代管、租金補貼，以及針對0至18歲家庭推出的「婚育宅」容積獎勵等措施，都已陸續推動中。
劉世芳表示，張善政提出的「可負擔住宅」定位介於社宅與一般住宅之間，牽涉的法律層面，不只是住宅法所規範社宅制度，更涉及金融貸款、利率補貼，以及未來房產增值後的權利義務等問題。
劉世芳說，相關政策除內政部外，也涉及金管會、財政部，甚至衛福部等部會權責。行政院已要求內政部彙整各部會對桃園市方案的意見，待完成評估後，再研議中央後續處理方向。
劉世芳指出，內政部跟立委所關心的不太一樣，不管誰未來主政桃園市府，每個人都不希望債留子孫，不希望把負擔跟債留給想要申請可負擔宅的年輕人。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。