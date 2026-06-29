中央「選舉考量」卡可負擔住宅？張善政喊話：別放冰箱都不動

桃園市長張善政力推「可負擔住宅」政策，相關自治條例已於桃園市議會三讀通過，但行政院6月15日發函桃園市政府，指因涉及民眾權益且案情複雜，須較長時間審查，依地方制度法規定延長核定期限。張善政今天表示，他可以理解中央希望多一點時間審查，但希望接下來是積極開會審查，而不是「放到冰箱裡面都不動」。

張善政今天出席龍山市民活動中心暨遊客中心啟用典禮，會後他受訪表示，可負擔住宅自治條例是桃園住宅政策上一個非常重要的里程碑，內容有點複雜，中央表示希望多一點時間審查，他可以理解，但接下來重要的是要觀察，中央是把它放到冰箱裡都不動，還是有積極在開會審查，「我們當然希望是後者。」

對於外界有人擔心可負擔住宅恐成「債留子孫的錢坑」，張善政指出，相較於社會住宅，可負擔住宅政府沒有財務負擔；買房子的人購屋價格比一般市價低了好幾成，對購屋者而言也不會有財務負擔，是一個雙贏的做法，希望中央在審查時能好好體會到這個優點，盡快通過。

至於外界質疑可負擔住宅延審是否涉及選舉考量，張善政表示，當然希望中央不要有這樣的居心，接下來會觀察中央是「有在積極開會審查還是擺在一邊」，到時就可以看出中央的態度。