藍白拚5公投綁年底選舉 張麗善：中央不執行就白費了

藍白陣營擬推動「移轉投票」、「交通罰鍰專用」、「反廢死」、「鞭刑入法」及「重啟核電」等5項公投案，並規劃與年底地方大選合併舉行。雲林縣長張麗善今天表示，公投議題與民生、經濟息息相關，都是民眾高度關心的議題，但若公投結果出爐後中央卻不執行，「那公投就白費了」，呼籲中央尊重全民意志，貫徹落實公投結果。

張麗善表示，透過公投展現全民意志後，中央應慎重看待並落實執行公投結果，這才是公投真正的意義。她認為，若民眾投票後，中央卻不願執行公投結果，「那我覺得公投就白費了。」

張麗善指出，目前有許多社會高度關注的議題，例如「反對廢除死刑」，不少民眾認為，若有人違法並危害他人生命，就應接受法律制裁。

她也提到，在現行能源政策下，社會關注是否應恢復被認為較乾淨、便宜且穩定的核電供應。

張麗善強調，許多公投議題都攸關民生、經濟，也關係到人民的生命與尊嚴。

若相關公投案順利通過，希望中央能遵循全民意志，確實貫徹執行，不要再發生「上次投過了也沒用」的情況。