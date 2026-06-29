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影／國民黨推鞭刑公投 盧秀燕支持：達嚇阻作用、彰顯司法正義
國民黨立法院黨團提出「鞭刑入法」公投，台中市長盧秀燕今天表示支持，她說，現在社會中有些犯罪型態窮凶惡極，而且人神共憤，提出這樣的公投，讓人民思考在亂世有的罪刑應該要加重其刑，除達到嚇阻作用，也彰顯司法正義。
迎戰九合一選舉，在野黨提出五項公投提案，國民黨主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，民眾黨聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」。
盧秀燕今天出席樹德國小二期新校舍啟用典禮，她會前受訪表示，她支持立法院國民黨團提出鞭刑公投，現在社會中有些犯罪型態窮凶惡極，而且人神共憤，像是虐童與重大詐欺，公投就是民意的展現，不妨提出這樣的公投，讓人民思考在亂世有的罪刑應該要加重其刑，除達到嚇阻作用，也彰顯司法正義。
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