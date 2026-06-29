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公投藍白不同調？ 羅廷瑋：白營希望先司法改革後再處理

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
日前在野黨在立法院推動5項公投提案，其中藍營主打的「鞭刑、反廢死」以及白營推動的「交通改革、不在籍投票」，引起外界質疑藍白不同調。對此，國民黨立委羅廷瑋今天表示，白營不是反對反廢死、反對鞭刑，而是希望在這兩個的前提之前，要先司法改革後再處理鞭刑與反廢死。圖／聯合報資料照
日前在野黨在立法院推動5項公投提案，其中藍營主打的「鞭刑、反廢死」以及白營推動的「交通改革、不在籍投票」，引起外界質疑藍白不同調。對此，國民黨立委羅廷瑋今天表示，白營不是反對反廢死、反對鞭刑，而是希望在這兩個的前提之前，要先司法改革後再處理鞭刑與反廢死。圖／聯合報資料照

在野黨在立法院推動5項公投提案，其中藍營主打的「鞭刑、反廢死」以及白營推動的「交通罰鍰專用、不在籍投票」，引發外界質疑藍白不同調。對此，國民黨立委羅廷瑋今天表示，白營不是反對反廢死、鞭刑，而是希望在這兩個的前提之前，要先司法改革後再處理鞭刑與反廢死。

羅廷瑋今天早上接受「千秋萬事」專訪，針對外界質疑藍營不支持「不在籍投票」他說，不在籍投票當然會有一些各方的討論，但是已經有凝聚一些共識，是很擔心在論述上要怎麼樣去呈現，因為民進黨就會說，一定會有駭客、一定會有中共介選的問題。

羅廷瑋說，為什麼要不在籍投票？就是希望能夠提高投票率，而且不管是北漂啊或者南漂，都希望他們都有機會能夠表達自己投票的想法，所以不在籍投票就是希望讓因為在外地工作、求學的學子、上班族有機會來投票，這是他們在推廣一個政策的時候，要跟民眾先說清楚講明白的。

對於國民黨主席鄭麗文日前說要再次提出「重啟核電」公投，羅廷瑋指出，現在核三的重啟已經正在進行當中，所以希望說再給他們一個禮拜，要先把確定項目討論完，再來與民眾報告。因為到底是以核養綠還是核四、還是核一、核二的重啟，這個部分要回到黨團裡面再討論，

羅廷瑋表示，現在電價不斷漲價，未來為了 AI 的需求，必須回過頭來再好好的審視，如果目前的能源政策真的跟不上未來的趨勢，那一定要好好的改革，所以這次所謂的「核電重啟」的公投，也在我們的討論範圍內。

羅廷瑋強調，透過公投的一個做法，讓執政黨再次有所警惕，不應該違背民意。當然在推公投的時候，其實遇到的反應就是，公投無效、投了又不會做，但是還是相信民進黨會害怕選票的壓力，所以還是要推。

羅廷瑋 公投 廢死 鞭刑 國民黨 民眾黨

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