快訊

獨／才爆虐鼠又虐鳥！高雄男屢罰不改 虎皮、牡丹鸚鵡慘死籠內

第9號颱風巴威恐生成 氣象專家：不只一個熱帶擾動醞釀中

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

聽新聞
0:00 / 0:00

【即時短評】交通部又來小動作 捷運通車好事失焦

聯合報／ 記者葉德正／特稿
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供
新北市政府宣布捷運三鶯線將於6月30日正式通車。圖／新北市府提供

捷運三鶯線本月24日獲交通部核准營運，本是各界期待多年的好消息，卻在新北市府未對外說明前，交通部將公文洩漏給特定人士，被質疑行政不中立，「內線通報」暗助自家人。

回顧今年五月淡江大橋通車前，交通部從商標註冊、宣傳操作到通車活動，屢被批大小眼，如今新北市府第一個自辦中運量捷運系統將通車，交通部「又來了」搞小動作，好事卻被政治口水淹沒，得分不如扣分多。

三鶯線施工期長達十年，期間歷經疫情、缺工缺料，地方咬牙加碼預算繼續蓋，終在今年開花結果，是無數公務人員、工程人員的辛勞成果，這條捷運線不屬於任何政黨，也不是任何政治人物的專屬政績，是中央與地方共同合作完成的重大公共建設。

適逢選舉年，早在淡江大橋通車前，中央從商標註冊到通車安排，被質疑將建設成果轉化為政治資產，如今三鶯線正式取得營運許可，本應由地方政府依程序對外發布訊息，消息卻提前從交通部走漏，難免引人聯想。

新北市長侯友宜所說「榮耀屬於新北市民」，點出公共建設最核心價值。捷運的完成來自無數人努力，也承載地方長年期待，對地方而言，通車這一刻，是值得慶祝的重大里程碑。

中央與其在有成果時急著站上鎂光燈焦點，不如在建設推動過程中給予更多實質支持，如當初三鶯線財務計畫修正案審查若能更有效率，少些政治考量、多些地方發展思維，或許更能展現誠意。

交通部 三鶯線 淡江大橋

延伸閱讀

搶先試乘！捷運三鶯線彩繪列車 美術館、客家文化躍上車廂

影／捷運三鶯線主題彩繪列車亮相 侯友宜：呈現地方文化特色

三鶯線試乘列車滴水 捷運局：長時間開門致空調冷凝水滴落

三鶯線主題彩繪列車亮相 客家文化、新美館躍上車廂

相關新聞

【即時短評】交通部又來小動作 捷運通車好事失焦

捷運三鶯線本月24日獲交通部核准營運，本是各界期待多年的好消息，卻在新北市府未對外說明前，交通部將公文洩漏給特定人士，被質疑行政不中立，「內線通報」暗助自家人。

楊珍妮固然可議，但民進黨的威權基因又好到哪裡去

經歷3個月的調查，行政院調查認定，政務委員、行政院經貿談判辦公室（OTN）總談判代表楊珍妮對副總談判代表顏慧欣構成職場霸凌，但對於楊的去留，政院卻採取拖延戰術。據了解，閣揆卓榮泰在報告公布前曾與楊有接觸，給予「自行處理」空間，顯然卓希望楊能自行請辭，楊似乎並不打算「就範」。楊珍妮作風固然可議，但號稱民主的民進黨，DNA根本就有許多威權的基因，又好到哪裡去？

九合一風雲／彰化縣長三腳督 邱建富能打破藍綠對決？

彰化選戰陷入分裂亂局。蔡壁如宣告退選，局勢轉為陳素月、魏平政與脫黨邱建富的「三腳督」互咬。邱建富宣稱拿下25萬票勝選門檻，全面撕裂綠營；而魏平政選情目前低迷，地方政壇因「白露說」換將疑雲蠢蠢欲動，派系版圖恐在角力暗潮中迎來重組震盪。

觀察站／地方大選年 中央拖延戰

桃園市長張善政推動「可負擔住宅」搶攻青年票，但行政院以涉民眾權益且案情複雜為由，延後核定相關自治條例，引爆中央、地方大戰。據了解，賴政府為避免在選舉年陷入「中央卡地方」紛爭，加上該政策並未牴觸中央法規，否決可能性低，轉而聚焦政策執行面可能遭遇的挑戰。

中央卡案 政院：桃園可負擔宅 延後核定

桃園市長張善政提出「可負擔住宅」政策，相關自治條例已於桃園市議會三讀通過，不過行政院在六月十五日發函給桃園市政府，指「因涉及民眾權益且案情複雜，須較長時間審查」，因此依地方制度法規定延長核定期限。國民黨立委牛煦庭痛批，「福國利民政策，為何還要拖延？」他不排除提案修法解決。

冷眼集／藍白不同調 強推公投恐反效果

年底九合一選舉進入倒數，在野黨提出五項公投提案，藍營方面主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰用於改善道路交通安全環境」。儘管藍白兩黨意在衝高選舉投票率，但若連藍白都無共識，強推公投案會否招致反效果，值得商榷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。