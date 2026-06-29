霸凌案最快本周處置 卓揆給楊珍妮「自行處理」空間

行政院調查認定，政務委員、行政院貿易總談判代表楊珍妮部分行為構成職場霸凌，使副總談判代表顏慧欣與工作夥伴身處冒犯性工作環境。據了解，行政院長卓榮泰在報告公布前曾與楊有接觸，給予「自行處理」空間。民進黨內評估，行政院向來秉持「霸凌零容忍」立場，此案恐難有轉圜餘地。

行政院廿六日公布外部委員調查結果。對於楊珍妮涉霸凌案的處置，行政院發言人李慧芝說，卓揆非常重視職場友善環境，目前正詳閱調查報告，最快本周做出處置。據了解，楊珍妮在報告公布當天並未進入辦公室，也臨時缺席餐會行程，也讓經貿辦內氣氛更加凝重。

民進黨內認為，楊珍妮霸凌案成立是客觀事實，政院勢必得有所處置，才能向社會交代，過去勞動部霸凌案殷鑑不遠，當時處理方式已引發議論，此次不得不慎，且年底選舉在即，任何爭議都可能成為在野攻擊破口；台美經貿談判也正值關鍵時期，勢必得迅速止血。民進黨內也關注，若楊因霸凌案請辭，誰能承接政務委員和總談判代表一職，能接軌後續對美談判及組織改造任務，也考驗府院決斷。

民進黨立法院黨團總召蔡其昌昨在大甲為民進黨籍市長提名人何欣純輔選時表示，「就是依規定辦理，這種事就是毋枉毋縱」。蔡強調，自己絕對反霸凌。

至於政院若免除楊珍妮經貿辦總談判代表職務，外傳中經院經濟法制中心主任李淳將是接替人選。李淳曾任我國駐歐盟代表，而他擔任外交部政務次長時，也曾兼任經貿辦副總談判代表一職。但李淳則對相關傳言沒有評論。