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冷眼集／藍白不同調 強推公投恐反效果
年底九合一選舉進入倒數，在野黨提出五項公投提案，藍營方面主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營則聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰用於改善道路交通安全環境」。儘管藍白兩黨意在衝高選舉投票率，但若連藍白都無共識，強推公投案會否招致反效果，值得商榷。
第十一屆立法院三黨不過半，在野黨去年修正公民投票法，正式恢復公投綁大選的機制，目標就是鎖定今年地方選舉。中選會主委游盈隆先前在立法院答詢時表示，只要是立法院通過的公投案，中選會的態度為「通過是原則，不通過是例外」，等同是給足在野黨提案的底氣。
為了避免重蹈二○一八年開票亂象，在野黨立委有意縮減今年公投項目。根據藍白兩黨所提公投議題，其中，交通罰鍰專用改善道安、重啟核電屬於民生議題，至於移轉投票、反廢死及鞭刑入法，都是長期爭議且社會論辯不斷的話題；是否真能藉由公投議題衝高投票率，恐怕仍有待觀察。
在野黨提出多項公投提案，內部意見分歧是首要難題，單是國民黨立委洪孟楷主導的「鞭刑入法」公投，國民黨中央黨部與立院黨團就出現不同調；民眾黨內部也對此項提案存有雜音，民眾黨前主席柯文哲昨天甚至公開嘲諷。
若是公投與地方選舉綁定，參選人勢必被迫逐一表態。對於爭議性高的公投，到底會增加選票？或是平添選舉變數？藍白在強推之前，還是先精算一番為妙。
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