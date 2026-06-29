公投提案 藍推鞭刑入法 白營有雜音

迎戰九合一選舉，在野黨提出五項公投提案，藍營主打「鞭刑」、「反廢死」及「重啟核電」，白營聚焦「移轉投票」及「交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境」。不過，藍白對公投議題各有支持與反對項目，雙方內部仍有不少雜音。綠營則認為，是否提出對案反制「言之過早」，現階段不隨在野起舞。

國民黨立法院黨團提出「鞭刑入法」公投，民眾黨內部仍存在雜音；而民眾黨團提出的「交通罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸」，藍營多數執政縣市也有不同意見。

藍營內部還有聲音認為，公投綁大選當然會有催票效果，但若屬全國性而非地方事務相關的公投，對帶動地方選舉的投票率其實有限，且就算通過，民進黨政府也未必照做，恐讓選民有「投了也沒用」的無力感。

國民黨文傳會主委陳以信表示，尊重民眾黨團提案，但後續還有相關程序，包括國民黨中央、立院黨團與智庫還在做更多討論。

民眾黨前主席柯文哲昨表示，公投是民意的展現，本來就應該要推動，他個人支持交通罰鍰、不在籍投票公投；至於國民黨推動的反廢死、鞭刑公投，他直言「司法社會信任度都沒有了，推那些只是被嘲笑而已」。

柯文哲說，目前台灣的司法社會信任度剩百分之卅，還要推動死刑和鞭刑，「我忍不住要嘲諷，你們先改善社會信任度再來吧」，否則，皮之不存，毛將焉附？

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤指出，藍白將公投作為年底選舉的政治動員工具，且許多議題能透過監督執政和修法解決，在野此舉等同規避立委應盡職責；任何公投提案都不能違反法律與憲法，但藍白所提公投在適法性上大有問題，中選會須嚴格把關，有所當為。民眾黨主席黃國昌則反批民進黨，過去高舉公投民主、人民作主，重大政策交由人民共同參與決策，如今卻把公投看作洪水猛獸，真是愈來愈不長進。

對於民眾黨團交通罰鍰公投提案，立法院法制局先前提出報告建議檢討、參酌日本做法，並增訂相關執行監督考核機制。