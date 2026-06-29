觀察站／地方大選年 中央拖延戰

桃園市長張善政推動「可負擔住宅」搶攻青年票，但行政院以涉民眾權益且案情複雜為由，延後核定相關自治條例，引爆中央、地方大戰。據了解，賴政府為避免在選舉年陷入「中央卡地方」紛爭，加上該政策並未牴觸中央法規，否決可能性低，轉而聚焦政策執行面可能遭遇的挑戰。

造福婚育家庭減輕壓力是朝野共識，但是中央與地方在可負擔宅議題上存有歧見。內政部曾言明，可負擔宅相對能照顧的民眾較少，且自由轉賣過程恐引發物權爭議與行政管理問題，建議回歸住宅法中，社宅「只租不賣」精神，也讓桃市憂心自治條例恐被政院「已讀不回」。

不過，儘管政院延後核定可負擔宅自治條例，但兩名知情官員表示，條例內容本身屬於地方自治事項，且未牴觸中央法規，符合審查要件，沒理由不予核定，但為避免後續上路帶來的種種紛爭，詳細審查與提供建議仍是必須。

相關人士表示，目前房市降溫，可負擔宅產權特殊且無法抗通膨，吸引力遠不如既有地上權產品，購買意願可能偏低，能否說服銀行願意配合也是問題；此外，「國宅條例」發展殷鑑不遠，屆時可能面臨民意要求修法的壓力，且在市府總房源固定的前提下，此政策恐與社宅供給形成資源競合。

據了解，賴政府當前策略，除了堅守社宅「只租不賣」，與桃市的可負擔宅形成品牌區隔，也藉此呼應過去住宅政策發展的脈絡；但民進黨內也關注，政院如何在不駁回的前提下，透過延後核定處理棘手的實務難題，也避免升高為政治對抗，考驗彼此的政治智慧。