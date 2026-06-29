人物側寫／困苦童年 養出不服輸「臭屁老么」

民進黨立委劉建國再度受命出征雲林縣長，對於從政路，他笑稱自己有點「臭屁」，但這股不服輸的性格，來自童年的困苦與一路走來看見的不公平；外界看這是一場綠營盼收復失土的關鍵之役，對劉建國而言，不僅要雪恥，更是翻轉家鄉最後一哩路。

劉建國自述童年宛如早期連續劇「星星知我心」翻版，家中五個孩子他排行老么，父親原本經營工程貨運行，父親驟逝後，母親四處奔波討貨款，卻處處碰壁，也做過多份工作，靠著當幫傭、四處打零工，辛苦拉拔五名子女長大。

那段住在土角厝、必須騎車去廟裡載物資求溫飽的歲月，是劉建國性格的基石，因為窮過、被欺負過，他對「不公不義」有著超乎常人的敏感；而早年看見母親在議員家中當幫傭，近距離看見地方政治人物的影響力，但真正讓他萌生從政念頭的，卻是街頭民主運動。

劉建國家族無人從政，當年，有「民主戰艦」封號的前立法委員朱高正在斗六公園氣勢磅礡地訴說如何在國外受欺負而奮起，那種拿著紙箱募款、群眾情緒沸騰的力量，震撼了他，也讓他徹底動念。

即便母親反對從政依然擋不住他，雖初次挑戰民意代表就落敗，他沒放棄。從市民代表、縣議員到立法委員，一步一步累積政治歷練，也建立起深厚基層服務口碑，連續多年獲評績優立委。

二○二二年初次挑戰縣長敗選，對劉建國是一記重擊。他個性沉穩內斂、拘謹，不善媒體包裝，但在黨主席賴清德鼓勵下，決定再與國民黨縣長參選人張嘉郡直球對決。

不過延續本屆縣長選舉，民進黨依舊存在地方整合窘境，劉建國心中也清楚，他選擇一步步尋求黨內建立起團結的共識；年底再次肩負雲林重插綠旗的要角，劉建國能否和黨內大將蘇治芬成功聯手完成使命，讓這名從土角厝走出來的「臭屁老么」閃耀於雲林政壇，選民都在看。