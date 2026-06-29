張榮恭回擊陸委會「兩岸非國與國」

第六屆海峽兩岸中山論壇昨在廣東省中山市舉行，國民黨副主席張榮恭率團參加。張榮恭兩周前曾出席廈門海峽論壇並會見大陸全國政協主席王滬寧，遭陸委會批評附和中共敘事，他昨回擊指，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，「兩岸並不是國與國關係」。

大陸國台辦副主任潘賢掌致詞表示，孫中山始終堅定維護國家統一和民族團結，反對一切分裂國家、分裂民族的言論和行為。大陸願同廣大台灣同胞、各政黨團體和各界人士，堅持一個中國原則和九二共識，堅決反對台獨分裂和外來干涉，「把兩岸關係的未來牢牢掌握在我們中國人自己手中」。

張榮恭表示，要積極推動實現「中華民族不再內戰，海峽兩岸不應內耗」，操之在兩岸的，就是共同推動兩岸關係和平發展，交流才能開創和平，斷流會製造衝突。

張榮恭昨上午前往國民黨總理、國父孫中山故居參觀拜謁，在孫中山銅像前擺有花籃，緞帶上書寫「總理孫中山先生誕辰一百六十周年紀念」，落款「中國國民黨主席鄭麗文暨全體同志敬獻」。當天還有新黨副主席李勝峰、孫中山後人孫雅麗等人。

針對陸委會批評，張榮恭表示，陸委會存在就是呼應國民黨對兩岸關係的敘事，因為陸委會代表「兩岸不是國與國關係」，陸委會的存在跟賴清德總統主張的「國與國關係」互相矛盾，原因在於民進黨要搞台獨，這對台灣、對台海和平是最危險的危害。