台灣避戰之道 吳玉山：別忽視「政治承諾」

中央研究院院士吳玉山出席聯經出版社舉行的「大戰將至」新書論壇時表示，現在台灣對防阻戰爭的戰略思考偏重於兩種「嚇阻」，但不應忽視「政治承諾」，中小國家更需要籌謀「避戰」之道，不能把和平託付於大國。

「大戰將至」作者文安立指，當前局勢與一九一四年一戰爆發前主要相似之處，在於新興強權與既有強權的對抗，此外還包含聯盟格局、經濟體系內部競爭加劇，對全球化體系不滿、發生技術革命等。不過，兩相對比仍有不同，顯著差異在於，如今美國擁有其他任何強國都難以匹敵的全球友好聯盟體系，超過一九一四年前的英國。問題在於，美國是否願意利用其力量來穩定全球局勢，還是只想從中撈更多好處。

吳玉山表示，世界三大軍事強權其二，俄羅斯跟美國已經對相對弱勢的對手烏克蘭跟伊朗發動攻擊，第三個軍事強權中共的主要對象不言可喻。談及當前美中的矛盾跟衝突，在不少地方確實像一九一四年以前，但更重要的是，我方應該知道對中小國家會產生什麼影響，因為台灣是中小國家。

他指出，可能情形就是我方被其他的「地緣戰略斷層線」衝突給捲進去，例如中日的東海衝突，兩韓的衝突或南海衝突。值得省思的是，「聯盟化」是不是中小國家的最佳策略？中小國家國力有限，結盟似乎是好的，可是一旦聯盟體系成型，體系邊緣的衝突就無法避免。中小國家更需要籌謀避戰之道，他並向「精英」喊話，「在國安議題上操縱民粹是不道德的行為」。

吳玉山說，防阻戰爭有三個策略，第一是政治承諾，就是減少跟對方在政治的衝突；第二是拒止嚇阻，即「讓他不能夠贏」；第三是懲罰嚇阻，就是「讓他即使能贏，代價會非常大」。他覺得台灣現在的戰略思考偏重二跟三，就是兩種嚇阻，但在避戰跟和平最重要的情況下，其實三者都應討論。