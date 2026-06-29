出席新書論壇 李大維：「上海共識升級版」已發生

「大戰將至」新書論壇，聯合報副總編輯郭崇倫（右起）主持，與海基會前董事長李大維、中研院院士吳玉山對談，作者文安立（後）線上參與。記者曾吉松／攝影

國際知名冷戰史學者、耶魯大學歷史與全球事務伊利胡講座教授文安立最近出版新書「大戰將至」，他在書中談及構思於上海公報的「上海共識升級版」概念，即美國表態不支持台灣獨立，中共則宣布不會對台灣動武。海基會前董事長李大維說，北京川習會後，「上海共識升級版」已經發生，台灣最好的辦法是「不要製造理由，讓人家說你跨越了紅線」。

聯經出版社前晚在台北舉行「大戰將至」新書論壇，由中央研究院院士吳玉山、李大維與談，聯合報副總編輯郭崇倫主持，該書作者文安立透過視訊參與。

針對兩岸關係，文安立說，最好的情況是「維持現狀」。他在書中則討論到「上海共識升級版」概念，內容包括美國總統宣布美國在任何情況下都不會支持台灣獨立，中共則宣布，除非台灣正式宣布獨立，否則不會對台灣動武。這一構思源自於一九七二年的上海公報。

李大維指出，五月中旬，美國總統川普到北京跟大陸國家主席習近平會面，還有之後川普一些談話，「上海共識升級版」已經發生。

吳玉山說，這很像一九九八年美國國安官員李侃如提出的「中程協議」，前總統馬英九也提過「不統不獨不武」。他並指，當下「好像各方的力量有一點在這上面匯聚」，川普跟習近平談了以後即利用戰略模糊，對台灣跟中共都進行嚇阻，這有可能在一段時間內是較穩定的「暫行架構」。

文安立也針對在書中提出的「邦聯」概念指出，若大陸之後政治發展有大幅改變，也許可考慮邦聯。李大維說，「邦聯」恐怕不能為各方所接受，至少現在北京沒有辦法接受，自台灣的角度，爭議也很大，香港一國兩制的教訓大家都記憶猶新。至於美國，他解讀只要符合美國戰略利益，美國都願考慮，目前美國認為和平解決的政治條件還不成熟。

李大維也說，冷戰時期至今，許多不對稱區域戰爭勝利者常常不是武力比較強大的，烏克蘭、伊朗、阿富汗塔利班，甚至越戰時期的北越都是例子。如果將來戰爭在台海發生，台灣掌握的自製或美製的中短程飛彈都會給中國大陸的城市基礎建設、軍事設施造成相當損失。大陸還要承受國際貿易中斷、金融制裁等，更應思考統一的代價和後果。

李大維表示，台港相殊，「不可能期待籠絡幾個商人，弄個特首就能夠統治台灣」，他認為「不戰而屈人之兵」、「上兵伐謀」，仍是今天中國大陸的主要戰略方針。